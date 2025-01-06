Онук пішов стопами діда, а онука стала гарячою красунею: як виглядають спадкоємці Лобановського (фото)

Знаменитий футбольний тренер встиг понянчити онуків, але так і не побачив, як вони подорослішали

У понеділок, 6 січня, легендарному українському футболісту та тренеру Валерію Лобановському виповнилося б 86 років. "Полковника" не стало 13 травня 2002 року.

У Метра та його дружини Аделаїди, яка померла у 2020 році, залишилася дочка та онуки. "Телеграф" розповідає про долю спадкоємців великого футбольного тренера.

Донька Лобановського Світлана веде непублічне життя, але регулярно відвідує заходи, пов’язані з вшануванням пам'яті її батька. Вона відучилася на викладача-філолога та веде сімейний бізнес.

Світлана Лобановська

Онук легенди Богдан відучився в університеті фізкультури та навіть попрацював дитячим тренером. А у 2021 році отримав роботу у структурі "Динамо". Почав він з посади менеджера з роботи з уболівальниками, аналітика CRM-системи.

Юні внуки Лобановського з бабусею Адою (по центру)

Світлана Лобановська із сином Богданом

Внучка легенди Ксенія активно подорожує та веде особистий блог в Instagram, де нерідко публікує гарячі знімки. Через це дівчину навіть критикували.

Нагадаємо, Лобановський очолював "Динамо" у 1973-1982, 1984-1990 та 1996-2002 роках та привів київську команду до восьми перемог у чемпіонаті СРСР та шести – у Кубку СРСР, п’яти титулам чемпіонів України та трьох – володарів Кубка України. Крім того, під керівництвом Лобановського "Динамо" двічі стало володарем Кубка кубків (1975, 1986) та тріумфувало у Суперкубку УЄФА (1975).

Раніше повідомлялося, що видання 90min обрало 50 найкращих тренерів в історії футболу. У цьому списку Валерій Лобановський посів 24 місце. До речі, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Росії помітно змінилася риторика на адресу знаменитого українця.