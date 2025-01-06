Названо суму угоди століття в українському футболі (відео)

"Карпати" та "Рух" оголосили про злиття

Наприкінці 2024 року львівські "Карпати" та "Рух" приголомшили інформаційний простір, оголосивши про злиття двох клубів. Обидві команди виступають в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

За інформацією ТаТоТаке, угода між власниками "Карпат" та "Руху" Володимиром Матківським та Григорієм Козловським відповідно обійшлася першому приблизно у 15 млн у валюті. "Зелені леви" за ці гроші отримають найкращих футболістів конкурентів.

Крім того, за інформацією ТаТоТаке, "Карпати" на 10 років отримають сучасну дитячу академію "Руху", а також статус монополіста у Львівській області.

"Рух" зосередиться на вихованні юних гравців у власній Академії й не виступатиме наступного сезону УПЛ. "Карпати", своєю чергою, у посиленому складі, схоже, замахнуться на медалі чемпіонату України. Додамо, що "Рух" отримає відсоток від майбутнього продажу "Карпатами" кожного вихованця Жовто-чорних.

За підсумками першої частини УПЛ "Карпати" та "Рух" йдуть на 6-й та 7-й позиції у турнірній таблиці УПЛ. Відставання від лідера, київського "Динамо", становить 19 та 20 очок відповідно.

Раніше повідомлялося, що футболіст УПЛ знепритомнів під час матчу. Це сталося у грі "Олександрія" — ЛНЗ.