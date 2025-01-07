Збірну Росії з футболу допустили на міжнародний турнір

Змагання пройдуть у Білорусі

Юнацька збірна Росії U-16 (гравці до 16 років) візьме участь у турнірі розвитку Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у Білорусі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі російські клуби та збірні були усунені від міжнародних змагань до подальшого повідомлення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та УЄФА.

Про це розповів ТАСС генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов. Таким чином, УЄФА знову намагається повернути РФ до міжнародного футболу після невдалої спроби у 2023 році. До речі, матчі на турнірах розвитку не є офіційними, тому УЄФА не порушує власну заборону.

"У 2025 році юнацька збірна Росії до 16 років візьме участь у турнірі розвитку УЄФА, змагання відбудеться у Білорусі. Серед учасників – ми, Білорусь, Казахстан та Китай.

Також у Білорусі відбудеться турнір розвитку серед дівчат віком до 16 років. Склад учасників цього турніру поки що обговорюється", — заявив Митрофанов.

Нагадаємо, восени 2023 року УЄФА хотів повернути на міжнародну арену жіночу та чоловічу юнацькі збірні Росії (U-17), проте під загрозою бойкоту європейських країн Союз скасував своє рішення.