"Перед тварями не надо пресмыкаться": российский тренер хочет разбить всю Европу

Серебряный призер Евро-1972 мечтает о гегемонии России

Бывший нападающий московского и минского "Динамо", сборной СССР, а ныне футбольный тренер Анатолий Байдачный считает, что Россия не должна пресмыкаться из-за международных санкций. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующий комментарий 72-летнего Байдачного приводит legalbet.ru. Анатолий предлагает разбить всю Европу для того, чтобы Россия решала все вопросы в международном спорте.

"Я за то, чтобы не Россию вернули в международные соревнования, а чтобы Россия их всех вернула. Хватит уже пресмыкаться перед каждой ###### [существом]. Когда мы их разобьем, что ничего не останется, тогда будем их возвращать. И европейцев, и всех.

Перед тварями не надо пресмыкаться никогда. Мы их всегда били и будем бить! Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то где-то играть или нет.

Я вообще не понимаю, как можно без флага на соревнования выходить. Не представляю, чтобы мы в СССР вышли без флага!

Россия должна объединять и решать, кто будет выступать на международной арене. Мы должны просто победить, тогда все разрешится. После Великой Отечественной же не было никаких препятствий", – заявил Байдачный.

В сети лишь посмеялись над словами футбольного ветерана.

Напомним, осенью 2023 года УЕФА хотел вернуть на международную арену женскую и мужскую юношеские сборные России (U-17), однако под угрозой бойкота европейских стран Союз отменил свое решение. Отметим, в 2025 году УЕФА допустил юношескую сборную РФ U-16 к международному турниру.