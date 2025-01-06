Фігура – шик! Дружина футболіста збірної України блиснула формами на відпочинку (фото)

Чоловік у цей час працює на тренуваннях

Дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі Анастасія відпочиває у теплих краях разом із маленькою дочкою. До речі, футболіст разом із Гірниками зараз готується до другої частини сезону.

Відповідні знімки Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що дівчина опублікувала фото з геолокацією "Київ".

"Ну красиво — красиво!" — підписала знімки Анастасія.

Анастасія Конопля

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року. Анастасія веде популярний блог в Instagram, де за її життям стежить понад 10 тисяч людей.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Конопля взяв участь у 5 матчах цього циклу. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

За підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). Юхим взяв участь у всіх іграх цієї кампанії ЛЧ.