Кладовище та речовий ринок: що було раніше на місці "Дніпро-Арени" (відео)

Стадіон у Дніпрі був збудований у 2008 році

"Дніпро-Арена" — головний стадіон Дніпра був відкритий у вересні 2008 року і став візитівкою міста, яке так і не прийняло чемпіонат Європи-2012. Стадіон будувався спеціально для Євро-2012, проте став лише запасною ареною на турнірі.

Історія "Дніпро-Арени"

З кінця 18-го століття до 1939 року на місці, де зараз знаходиться футбольний стадіон, був міський цвинтар Катеринослава. Тут ховали переважно шанованих та відомих мешканців міста. Радянська влада вирішила знести цвинтар та побудувати тут стадіон "Сталь". Саме звідси бере своє коріння головна футбольна команда міста, яка у 1961 році стала називатися ФК "Дніпро".

Кладбищенська церква в Катеринославі

На місці сучасної "Дніпро-Арени" ще менше ста років тому розташовувався найстаріший у Катеринославі міський цвинтар

Стадіон Сталь у довоєнний час/Фото з архіву Олени Присягіної

Стадіон Сталь у довоєнний час/Фото: Володимира Рязанова

Стадіон "Сталь" був на балансі Металургійного заводу ім. Григорія Петровського, а сам клуб із 1961 року перейшов на баланс Південного машинобудівного заводу. Керівництво Південмашу не змогло домовитися про оренду чи передачу спортивного об’єкта на їх баланс, через що "Дніпро" переїхав на стадіон "Метеор". "Сталь" перейменували на "Металург", проте від цього стадіон не став популярним, через що у 1980-90-ті роки на ньому розмістили речовий ринок.

Стадіон "Металург" та знаменитий ринок "Туча" у Дніпрі

На початку нульових Україна та Польща подали спільну заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу. Влада Дніпра вирішила будувати сучасну арену саме на місці "Металурга", демонтованого у 2005 році. У тому ж році Hochtief, одна з найбільших будівельних компаній у світі, розпочала будівництво нового стадіону, який був зданий в експлуатацію 12 вересня 2008 року.

"Дніпро-Арену" урочисто відкрили 14 вересня 2008 року

"Дніпро-Арена" була домашнім стадіоном "Дніпра-1", який зник із футбольної карти України у 2024 році. З моменту відкриття до 2019 року також була домашнім стадіоном ФК "Дніпро".

Істрорія Дніпро-Арени

Схема стадіону "Дніпро-Арена"

Раніше "Телеграф" розповідав історію стадіону "Металіст" — головної футбольної арени Харкова. Примітно, що й харківський стадіон збудовано на місці цвинтаря.