Циганков забив перший гол у 2025 році та яскраво відсвяткував його (відео)

Український футболіст зробив п’яту гольову дію у поточному сезоні

У суботу, 1 березня, у чемпіонаті Іспанії сезону 2024/25 проходить матч "Жирона" — "Сельта". За господарів виступає півзахисник збірної України Віктор Циганков.

Поєдинок відбувається на стадіоні "Монтіліві". На 65-у хвилину "Сельта" веде в рахунку — 1:2. Про це повідомляє "Телеграф".

На 21-й хвилині зустрічі Циганков відкрив рахунок, забивши гол ударом із кількох метрів. Українець опинився у потрібному місці у потрібний час та забив свій другий гол за "Жирону" у поточній кампанії. До речі, Віктор відсвяткував взяття воріт у своєму фірмовому стилі, взявши до рук "світловий меч" із "Зоряних воєн".

Відео гола Циганкова у ворота "Сельти"

У сезоні 2024/25 27-річний Циганков забив 2 голи й віддав 3 гольові передачі у 20 матчах за "Жирону" у всіх турнірах.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Циганков взяв участь у двох стартових матчах ЛН та відзначився асистом. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.