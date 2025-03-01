Футболіст збірної України забив гол у ворота "Ман Сіті" (відео)

Українець дуже класно розпочав в Англії

У суботу, 1 березня, "Манчестер Сіті" у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Англії з футболу сезону 2024/25 приймає "Плімут". За гостей у цьому поєдинку відзначився голом центральний захисник збірної України Максим Таловєров, який перейшов у клуб із Чемпіоншипу 31 січня.

Саме Максим відкрив рахунок у грі. Про це повідомляє "Телеграф".

На 38-й хвилині поєдинку українець головою замкнув навіс із кутового у виконанні Меттью Соріноли. Після першого тайму рахунок у грі – 1:1.

Відео гола Таловєрова в матчі "Ман Сіті" — "Плімут":

Зазначимо, Таловєров феноменально дебютував за "Плімут", ставши гравцем матчу кілька разів. Крім того, центр бек до цього забивав у Чемпіоншипі, а також у Кубку Англії у ворота "Ліверпуля", який команда українця пройшла в минулому раунді.

Раніше повідомлялося, що збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Таловєров взяв участь у 3 матчах ЛН із 6. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.