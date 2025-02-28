Дружина футболіста збірної України показала вагітний животик (фото)

Нещодавно пара повідомила, що чекає на поповнення в сім'ї

Роксана Маліновська, дружина півзахисника "Дженоа" та збірної України Руслана Маліновського поділилася знімком під час вагітності. Напередодні пара публічно заявила, що чекає на другу дитину.

Відповідну посаду дружина хавбека опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку чітко видно її округлий животик.

"Як ви думаєте, скільки вже тижнів?" — Запитала у підписників Роксана.

Роксана Маліновська

У мережі засипали Роксану компліментами: "Дуже красива", "Неймовірна", "Ти прекрасна", "Красуня".

Додамо, іноді Роксана публікує свої гарячі знімки, демонструючи свою розкішну фігуру.

Роксана Маліновська

Зазначимо, Роксана та Руслан одружилися у 2016 році. Пара виховує доньку Олівію, яка з’явилася на світ у 2019 році.

Родина Маліновських

У сезоні 2024/25 Руслан зіграв на клубному рівні лише 6 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Як грав Маліновський у 2024 році

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Маліновський відіграв у двох стартових поєдинках ЛН, двічі вийшовши на заміну. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.