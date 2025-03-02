Кладбище и вещевой рынок: что было раньше на месте "Днепр-Арены" (видео)

Стадион в Днепре был построен в 2008 году

"Днепр-Арена" — главный стадион Днепра был открыт в сентябре 2008 года и стал визитной карточкой города, который так и не принял чемпионат Европы-2012. Стадион строился специально для Евро-2012, однако стал лишь запасной ареной на турнире.

История "Днепр-Арены"

С конца 18-го века по 1939 год на месте, где сейчас находится футбольный стадион, было городское кладбище Екатеринослава. Здесь хоронили преимущественно уважаемых и известных жителей города. Советская власть решила снести кладбище и построить здесь стадион "Сталь". Именно отсюда берет свои корни главная футбольная команда города, которая в 1961 году стала называться ФК "Днепр".

Кладбищенская церковь в Екатеринославе

На месте современной "Днепр-Арены" еще менее ста лет назад располагалось старейшее в Екатеринославе городское кладбище

Стадион Сталь в довоенное время / Фото из архива Елены Присягиной

Стадион Сталь в довоенное время / Фото: Владимира Рязанова

Стадион "Сталь" находился на балансе Металлургического завода им. Григория Петровского, а сам клуб с 1961 года перешел на баланс Южного машиностроительного завода. Руководство Южмаша не смогло договориться об аренде или передаче спортивного объекта на их баланс, из-за чего "Днепр" переехал на стадион "Метеор". "Сталь" переименовали в "Металлург", однако от этого стадион не стал востребованным, из-за чего в 1980-90-е годы на нем разместили вещевой рынок.

Стадион "Металлург" и знаменитый рынок "Туча" в Днепре

В начале нулевых Украина и Польша подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу. Власти Днепра решили строить современную арену именно на месте "Металлурга", который был демонтирован в 2005 году. В том же году Hochtief, одна из крупнейших строительных компаний в мире, начала строительство нового стадиона, который был сдан в эксплуатацию 12 сентября 2008 года.

"Днепр-Арену" торжественно открыли 14 сентября 2008 года

"Днепр-Арена" была домашним стадионом "Днепра-1", который исчез из футбольной карты Украины в 2024 году. С момента открытия и до 2019 года также была домашним стадионом ФК "Днепр".

Истрория Днепр-Арены

Схема стадиона "Днепр-Арена"

Ранее "Телеграф" рассказывал историю стадиона "Металлист" — главной футбольной арены Харькова. Примечательно, что и харьковский стадион построен на месте кладбища.