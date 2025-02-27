Жодного спортивного одягу та символіки клубу. Як 70 років тому виглядали українські футболісти (фото)

Сучасних футболістів легко можна впізнати по одягу та символіці, проте атрибутика була присутня у футболі не завжди й не скрізь

Місто Дніпро зараз не представлене жодною командою в еліті українського футболу. Нещодавно через проблеми з фінансуванням з футбольної карти України зник "Дніпро-1", а влітку 2019 року — легендарне "Дніпро".

У радянські часи цей футбольний клуб був членом Радянського добровольчого спортивного товариства "Металург", а тому мав відповідну назву аж до 1961 року. Український історик та статистик футболу, спортивний журналіст, письменник, коментатор футбольних матчів Дмитро Москаленко на своїй сторінці у Facebook опублікував архівне фото із гравцями "Металурга".

Знімок зроблений у 1955 році та наочно показує, як виглядали футболісти 70 років тому. На той час радянських гравців не можна було відрізнити від інших громадян. Футболісти їздили на матчі у звичайному одязі, клубна атрибутика увірветься у футбол пізніше.

"70 років тому.

Зима 1955 року. Дніпропетровський "Металлург" готується до нового сезону і збирається на виїзд біля свого стадіону.

Зліва направо: Сергій Голод (тренер), Володимир Гребер (тренер), Юрій Козаченко, Іван Горовой, Іван Скібін, Вадим Аладько, Акакій (Микола) Майсурадзе, Анатолій Мирошниченко, Анатолій Нападенський (лікар), Михайло Дідевич, Іван Старовойтов, Володимир Маслаченко, Юрій Мельников, Михайло Тисовський, Едуард Бухало.

Сидить: Михайло Гуркін", — підписав знімок Москаленко.

ФК "Металург" збирається на виїзд

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