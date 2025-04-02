Путінського коміка порівняли з Чингісханом: мережа регоче

Російський футбольний тренер зробив дивну заяву

Головний тренер "СіндЕкату" Олександр Григорян порівняв відомого російського гумориста Азамата Мусагалієва із засновником та першим великим ханом Монгольської імперії Чингісханом. До речі, Мусагалієв є президентом ФК "10", який, як і "СіндЕкат", виступає в російській медіалізі.

Відповідний коментар Григоряна наводить YouTube-канал "Це медіафутбол, бро!" За словами Григоряна, Мусагалієв дуже схожий на Чингісхана.

"Дивлюся на Азамата Мусагалієва і думаю: "*****, до чого на Чингісхана схожий. Сука, *****, реінкарнація. Але коли людина дуже хоче, вона притягує до себе негативні сили – у всьому потрібний баланс. Жагаю, ***, весь киплю, дребездю, хочу виграти ...

Але Чингісхан – а в них візуальна схожість, у мене такий образ Чингісхана – він здобув свої перемоги неупередженістю.

Шалене бажання перемагати – напевно, через цей ідіотизм кілька поразок поспіль і сталося у ФК "10", – сказав Григорян.

У мережі лише посміялися зі слів Григоряна. Користувачів розсмішив той факт, що досі невідомо, як виглядав Чингісхан.

Зазначимо, у серпні 2023 року Мусагалієва було внесено до бази "Миротворець" за пропаганду російського нацизму та фашизму, замах на суверенітет та територіальну цілісність України, свідоме порушення Державного кордону України. На останніх виборах президента РФ він увійшов до списку довірених осіб Володимира Путіна.

Публічно Азамат жодного разу не висловився про війну в Україні, але при цьому 2023 року відвідав окупований Донбас, де дав концерт на підтримку так званого "СВО".

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Останнім часом у мережі ходять чутки, що Росію хочуть повернути до футбольної родини.