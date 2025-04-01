Дружина футболіста збірної України вразила формами у купальнику (фото)

Дівчина відпочиває на Мальдівах

Дружина півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза продовжує радувати своїх шанувальників пікантними образами. На цей раз дівчина поділилася з підписниками гарячими знімками з Мальдів.

Відповідні фото Судакова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ліза позувала в біло-рожевому купальнику на тлі заходу сонця.

За добу фото зібрали понад 3000 вподобайок та десятки захоплених коментарів.

Зазначимо, що Судакови узаконили свої відносини 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку Мілану (народилася у квітні 2022 року).

Родина Судакових

У сезоні 2024/25 22-річний Судаков зіграв 29 матчів за "Шахтар". На рахунку центрального півзахисника 12 голів та 3 асисти.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист.

У стиковому раунді Синьо-жовті програли бельгійцям у 2-матчевому протистоянні, пропустивши три голи у другому поєдинку. Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь українців. Тепер на нашу команду чекають ігри відбору на ЧС-2026.