Путинского комика сравнили с Чингисханом: сеть хохочет

Российский футбольный тренер сделал странное заявление

Главный тренер "СиндЕката" Александр Григорян сравнил известного российского юмориста Азамата Мусагалиева с основателем и первым великим ханом Монгольской империи Чингисханом. К слову, Мусагалиев является президентом ФК "10", который, как и "СиндЕкат" выступает в российской медиа-лиге.

Соответствующий комментарий Григоряна приводит YouTube-канал "Это медиафутбол, бро!" По словам Григоряна, Мусагалиев очень похож на Чингисхана

"Смотрю на Азамата Мусагалиева и думаю: "*****, до чего на Чингисхана похож. Сука, *****, реинкарнация. Но когда человек очень хочет, он притягивает к себе негативные силы – во всем нужен баланс. Жаждю, ***, весь киплю, дребездю, хочу выиграть…

Но ведь Чингисхан – а у них визуальное сходство, у меня такой образ Чингисхана – он добывал свои победы беспристрастностью.

Неистовое желание побеждать – наверное, из-за этого идиотизма несколько поражений подряд и случились у ФК "10", – сказал Григорян.

В сети лишь посмеялись над словами Григоряна. Пользователей рассмешил тот факт, что до сих пор неизвестно, как выглядел Чингисхан.

Отметим, в августе 2023 года Мусагалиев был внесен в базу "Миротворец" за пропаганду российского нацизма и фашизма, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательное нарушение Государственной границы Украины. На последних выборах президента РФ он вошел в список доверенных лиц Владимира Путина.

Публично Азамат ни разу не высказался о войне в Украине, но при этом в 2023 году посетил оккупированный Донбасс, где дал концерт в поддержку так называемо "СВО".

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В последнее время в сети ходят слухи, что Россию хотят вернуть в футбольную семью.