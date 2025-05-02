"Вибачайся, скотина": радянський чемпіон накинувся на друга України з безглуздими звинуваченнями

Колишній радянський біатлоніст вимагає вибачень у чеського ексхокеїста

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов відреагував на опублікований олімпійським чемпіоном з хокею Домініком Гашеком лист на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF). Гашек поінформував організації про те, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв загрожував йому розправою.

Відповідний коментар Тихонова наводить "ВсеПроСпорт". За словами Олександра, Гашек має вибачитись, адже у Другу світову війну "чехи сиділи в німецьких танках".

"Видно, що шайба один раз у лоб потрапила, це до смішного доходить, тому що він просить МОК розібратися в нібито замаху на нього. Я багато разів бачив його гру, це чудовий воротар, але зараз йому нічого робити, судячи з усього. Нагадаю йому, що в кожному другому німецькому танку під час Другої Світової війни сидів чех. Вибачайся, скотина, за це. А потім уже щось кажи", — сказав Тихонов.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав Україну, де отримав нагороду "Друг України". Крім того, колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Києву мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.