Бывший хоккеист считает, что Трамп сильно помогает Путину

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа за неоднозначную позицию по Украине. Накануне 47-й президент США отказался усиливать санкции против России из-за нежелания президента РФ Владимира Путина идти на мирное соглашение.

Соответствующий комментарий Гашек разместил на своей странице в соцсети Х. По его словам, за 110 дней своего президентства Трамп помог Путину больше, чем любой другой политики в мире.

"Трамп угрожает "отойти" от мирных переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс…

Теперь, когда он уходит, уже поздно. За 110 дней Трамп нанес немало вреда и помог империалистической России и преступнику Путину больше, чем любой другой политик в мире с начала войны в феврале 2022 года", — написал Гашек.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил Украину, где получил награду "Друг Украины". Кроме того, бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Киеву миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.