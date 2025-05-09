ЧС-2025 з хокею: розклад та результати матчів (відео)
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16 найкращих команд світу змагатимуться за трофей
У п’ятницю, 9 травня, у Данії та Швеції стартує 88-й чемпіонат світу з хокею з шайбою. До речі, збірна України ледь не вийшла в еліту світового хокею, проте залишилася в дивізіоні 1А.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2025 з хокею. Турнір пройде з 9 по 25 травня у Стокгольмі та Гернінгу. В Україні частину матчів головного хокейного турніру року у прямому етері покаже "Суспільне Спорт".
Склад груп на першому етапі ЧС-2025:
- Група А (Стокгольм): Канада, Швеція, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія
- Група В (Гернінг): Швейцарія, Чехія, Данія, Норвегія, США, Казахстан, Німеччина, Угорщина.
Розклад, результати та відеоогляди матчів чемпіонату світу з хокею 2025 року (оновлюється)
Груповий етап
9 травня, п’ятниця
17.20 – Австрія – Фінляндія (Група А)
17.20 – Швейцарія – Чехія (Група B)
21.20 – Швеція – Словаччина (Група А)
21.20 – Данія – США (Група B)
10 травня, субота
13.20 – Словенія – Канада (Група А)
13.20 – Норвегія – Казахстан (Група B)
17.20 – Швеція – Австрія (Група А)
17.20 – Німеччина – Угорщина (Група B)
21.20 – Франція – Латвія (Група А)
21.20 – Данія – Швейцарія (Група B)
11 травня, неділя
13.20 – Словаччина – Словенія (Група А)
13.20 – США – Угорщина (Група B)
17.20 – Латвія – Канада (Група А)
17.20 – Німеччина – Казахстан (Група B)
21.20 – Фінляндія – Франція (Група А)
21.20 — Норвегія — Чехія (Група B)
12 травня, понеділок
17.20 – Австрія – Словаччина (Група А)
17.20 – США – Швейцарія (Група B)
21.20 – Фінляндія – Швеція (Група А)
21.20 – Чехія – Данія (Група B)
13 травня, вівторок
17.20 – Словенія – Латвія (Група А)
17.20 – Норвегія – Німеччина (Група B)
21.20 – Канада – Франція (Група А)
21.20 – Казахстан – Угорщина (Група B)
14 травня, середа
17.20 – Словаччина – Франція (Група А)
17.20 – США – Норвегія (Група B)
21.20 – Латвія – Швеція (Група А)
21.20 – Казахстан – Данія (Група B)
15 травня, четвер
17.20 – Фінляндія – Словенія (Група А)
17.20 – Швейцарія – Німеччина (Група B)
21.20 – Канада – Австрія (Група А)
21.20 – Чехія – Угорщина (Група B)
16 травня, п’ятниця
17.20 – Австрія – Франція (Група А)
17.20 – Угорщина – Данія (Група B)
21.20 – Швеція – Словенія (Група А)
21.20 – Швейцарія – Норвегія (Група B)
17 травня, субота
13.20 – Фінляндія – Латвія (Група А)
13.20 – США – Німеччина (Група B)
17.20 – Франція – Швеція (Група А)
17.20 – Чехія – Казахстан (Група B)
21.20 – Канада – Словаччина (Група А)
21.20 – Данія – Норвегія (Група B)
18 травня, неділя
17.20 – Словенія – Австрія (Група А)
17.20 – Казахстан – США (Група B)
21.20 – Словаччина – Латвія (Група А)
21.20 – Угорщина – Швейцарія (Група B)
19 травня, понеділок
17.20 – Франція – Словенія (Група А)
17.20 – Німеччина – Чехія (Група B)
21.20 – Канада – Фінляндія (Група А)
21.20 – Угорщина – Норвегія (Група B)
20 травня, вівторок
13.20 – Латвія – Австрія (Група А)
13.20 – Швейцарія – Казахстан (Група B)
17.20 – Словаччина – Фінляндія (Група А)
17.20 – Чехія – США (Група B)
21.20 – Швеція – Канада (Група А)
21.20 – Німеччина – Данія (Група B)
22 травня, четвер
Чвертьфінали
17.20 – Чвертьфінал 1
17.20 – Чвертьфінал 2
21.20 – Чвертьфінал 3
21.20 – Чвертьфінал 4
24 травня, субота
Півфінали
15.20 – Півфінал 1
19.20 – Півфінал 2
25 травня, неділя
Матч за 3 місце
16.20 –
Фінал
21.20 –
Нагадаємо, у 2024 році перемогу на чемпіонаті світу здобули хокеїсти збірної Чехії. Друге місце посіли швейцарці, а третє – шведи. Збірні Росії та Білорусі відсторонені від усіх міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.