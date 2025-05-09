ЧС-2025 з хокею: розклад та результати матчів (відео)

16 найкращих команд світу змагатимуться за трофей

У п’ятницю, 9 травня, у Данії та Швеції стартує 88-й чемпіонат світу з хокею з шайбою. До речі, збірна України ледь не вийшла в еліту світового хокею, проте залишилася в дивізіоні 1А.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2025 з хокею. Турнір пройде з 9 по 25 травня у Стокгольмі та Гернінгу. В Україні частину матчів головного хокейного турніру року у прямому етері покаже "Суспільне Спорт".

Промо відео ЧС-2025 з хокею

Склад груп на першому етапі ЧС-2025:

Група А (Стокгольм): Канада, Швеція, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія

Група В (Гернінг): Швейцарія, Чехія, Данія, Норвегія, США, Казахстан, Німеччина, Угорщина.

Розклад, результати та відеоогляди матчів чемпіонату світу з хокею 2025 року (оновлюється)

Груповий етап

9 травня, п’ятниця

17.20 – Австрія – Фінляндія (Група А)

17.20 – Швейцарія – Чехія (Група B)

21.20 – Швеція – Словаччина (Група А)

21.20 – Данія – США (Група B)

10 травня, субота

13.20 – Словенія – Канада (Група А)

13.20 – Норвегія – Казахстан (Група B)

17.20 – Швеція – Австрія (Група А)

17.20 – Німеччина – Угорщина (Група B)

21.20 – Франція – Латвія (Група А)

21.20 – Данія – Швейцарія (Група B)

11 травня, неділя

13.20 – Словаччина – Словенія (Група А)

13.20 – США – Угорщина (Група B)

17.20 – Латвія – Канада (Група А)

17.20 – Німеччина – Казахстан (Група B)

21.20 – Фінляндія – Франція (Група А)

21.20 — Норвегія — Чехія (Група B)

12 травня, понеділок

17.20 – Австрія – Словаччина (Група А)

17.20 – США – Швейцарія (Група B)

21.20 – Фінляндія – Швеція (Група А)

21.20 – Чехія – Данія (Група B)

13 травня, вівторок

17.20 – Словенія – Латвія (Група А)

17.20 – Норвегія – Німеччина (Група B)

21.20 – Канада – Франція (Група А)

21.20 – Казахстан – Угорщина (Група B)

14 травня, середа

17.20 – Словаччина – Франція (Група А)

17.20 – США – Норвегія (Група B)

21.20 – Латвія – Швеція (Група А)

21.20 – Казахстан – Данія (Група B)

15 травня, четвер

17.20 – Фінляндія – Словенія (Група А)

17.20 – Швейцарія – Німеччина (Група B)

21.20 – Канада – Австрія (Група А)

21.20 – Чехія – Угорщина (Група B)

16 травня, п’ятниця

17.20 – Австрія – Франція (Група А)

17.20 – Угорщина – Данія (Група B)

21.20 – Швеція – Словенія (Група А)

21.20 – Швейцарія – Норвегія (Група B)

17 травня, субота

13.20 – Фінляндія – Латвія (Група А)

13.20 – США – Німеччина (Група B)

17.20 – Франція – Швеція (Група А)

17.20 – Чехія – Казахстан (Група B)

21.20 – Канада – Словаччина (Група А)

21.20 – Данія – Норвегія (Група B)

18 травня, неділя

17.20 – Словенія – Австрія (Група А)

17.20 – Казахстан – США (Група B)

21.20 – Словаччина – Латвія (Група А)

21.20 – Угорщина – Швейцарія (Група B)

19 травня, понеділок

17.20 – Франція – Словенія (Група А)

17.20 – Німеччина – Чехія (Група B)

21.20 – Канада – Фінляндія (Група А)

21.20 – Угорщина – Норвегія (Група B)

20 травня, вівторок

13.20 – Латвія – Австрія (Група А)

13.20 – Швейцарія – Казахстан (Група B)

17.20 – Словаччина – Фінляндія (Група А)

17.20 – Чехія – США (Група B)

21.20 – Швеція – Канада (Група А)

21.20 – Німеччина – Данія (Група B)

22 травня, четвер

Чвертьфінали

17.20 – Чвертьфінал 1

17.20 – Чвертьфінал 2

21.20 – Чвертьфінал 3

21.20 – Чвертьфінал 4

24 травня, субота

Півфінали

15.20 – Півфінал 1

19.20 – Півфінал 2

25 травня, неділя

Матч за 3 місце

16.20 –

Фінал

21.20 –

Нагадаємо, у 2024 році перемогу на чемпіонаті світу здобули хокеїсти збірної Чехії. Друге місце посіли швейцарці, а третє – шведи. Збірні Росії та Білорусі відсторонені від усіх міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.