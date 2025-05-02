Росія програла Білорусі у хокей: у РФ у всьому звинувачують Казахстан

У РФ поскаржилися на графік

У п’ятницю, 2 травня, збірна "Росії 25" з хокею програла Білорусі на турнірі Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астані (Казахстан). Напередодні росіяни обіграли тут господарів, після чого головний тренер команди РФ Роман Ротенберг заявив, що Росія грає краще за Канаду.

У другому турі збірна Росії поступилася Білорусі з рахунком 2:4 (0:1, 0:2, 2:1). Ротенберг звинуватив у поразці не себе та своїх хокеїстів, а організаторів (Казахстан), передає sovsport.ru.

"Я думаю, організатори розуміли, що у нас сильна команда. І, таким чином, вибудували графік на користь домашньої команди: через день матчі зі збірною Казахстану. Ми потрапляли в таку ситуацію два роки тому й отримали схожу ситуацію.

Я хочу сказати велике спасибі команді. Ми не шукаємо виправдання. Ми повинні завжди перемагати. Витискали максимум", — заявив Ротенберг.

У мережі лише посміялися з Ротенберга. Користувачі сміються з поразки РФ, адже буквально днями Роман заявив, що переможе Канаду в будь-якому складі, якщо Росію допустять до міжнародних ігор.

Відеоогляд матчу Росія — Білорусь

Нагадаємо, збірну Росії з хокею відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. До речі, росіяни не зіграють на ЧС-2025 та ЧС-2026.