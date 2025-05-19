Все залежатиме від одного: чи Трамп введе санкції проти Росії

Можливість запровадження нових санкцій проти РФ поки що не виключається

Питання запровадження вторинних санкцій проти Росії все ще розглядається президентом США Дональдом Трампом. Однак багато залежатиме від того, як пройде розмова між ним та Володимиром Путіним.

Про це під час брифінгу у Білому домі розповіла прессекретар Трампа Керолайн Лівітт. За її словами, американський президент "чітко дав зрозуміти всім сторонам, що хоче бачити припинення вогню".

"Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не забігатиму наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це (санкції, — ред.) те, що розглядає та обговорює президент", — сказала вона.

При цьому Лівітт зазначила, що Трамп дуже працює над завершенням російського вторгнення в Україну, але "розчарований обома сторонами конфлікту".

Нагадаємо, що в Сенаті США було представлено законопроєкт про масштабні мита проти російських енергоносіїв, які можуть бути введені у разі відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Мита у розмірі 500% на всі товари загрожуватимуть тим державам, які купують російські нафту, газ, уран та вугілля.

Як повідомлялося раніше, у Європі перед проведенням Стамбульських переговорів обіцяли запровадити санкції проти Росії, якщо та не піде на негайне припинення вогню. Проте зрештою Трамп сказав, що війна не зупиниться до того, як він проведе зустріч із Путіним, тим самим відклавши введення санкцій на невизначений термін. У Кремлі після цього заявили, що зустріч не відбудеться найближчим часом.