Депутат Держдуми знайшов "зраду" на російському ТБ і порівняв росіян із собаками

У РФ показ матчів чемпіонату світу з хокею з шайбою назвали зрадою

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов назвав зрадою трансляції матчів чемпіонату світу з хокею з шайбою-2025 у Росії. Турнір проходить у Швеції та Данії без відсторонених команд РФ та Білорусі.

Відповідний коментар Фетісова наводить Р-Спорт. За його словами, росіян вигнали зі світового хокею як собак, а тепер РФ приносить їм прибуток, купуючи трансляції.

"Я був у шоці, коли ми в компанії дивилися хокейний матч "Локомотив" – "Трактор", а потім хтось переключив на трансляцію гри чемпіонату світу. Матчі чемпіонату транслюють та ще щось обговорюють про це у студії.

Я вважаю, що у сьогоднішній ситуації це зрада. Тому що хлопці б’ються за наше майбутнє, а ми дивимось на збірні цих країн.

Я вже говорю про це третій рік – навіщо ми це робимо і для кого? Звідти нас вигнали як собак, а ми ще транслюємо ці матчі. Це точно не для мене”, – заявив Фетісов.

У мережі лише посміялися з Фетісова. Користувачі досі нагадують йому втечу із СРСР, називаючи це зрадою.

Раніше чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов відреагував на опублікований олімпійським чемпіоном з хокею Домініком Гашеком лист на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF). Гашек поінформував організації про те, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв погрожував йому розправою.