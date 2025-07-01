"Руки за голову": Путін відчитав дітей під час відеодзвінка

Глава Кремля дав пораду дітям

Президент Росії Володимир Путін став посміховиськом під час відеодзвінка. Глава Кремля раптово перервав доповідь директора "Новоолексіївської школи №2" на окупованій території Херсонської області Ільмія Челебієва, щоб відчитати дітей.

Путін звернув увагу на юних футболістів, які тренувалися на задньому плані. Він дав пораду спортсменам, як правильно качати прес, передає "Телеграф".

"Хлопці тренуються за вашою спиною. Я бачу, що вони прес підкачують. Руки краще за голову закладати, а не просто так підійматися. Ви їм підкажіть, будь ласка. Ось бачите, начебто, почув, виправився", — сказав Путін.

Мережу захлеснула хвиля жартів після публікації цього відео. Користувачі жартують, що без Путіна росіяни нічого не можуть. Один із користувачів жартома назвав президента РФ "батьком нації".

Раніше повідомлялося, що російська боксерка з Краснодарського краю Анастасія Лучкіна дала покурити електронну цигарку орангутангу в зоопарку "Тайган", що знаходиться в окупованому Криму. Дівчині загрожує дискваліфікація зі складу збірної Росії.