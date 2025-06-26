Скандал із Ломаченком вийшов на новий рівень: дісталося олімпійській чемпіонці

Відомий спортсмен не залишив поза увагою заяву олімпійської чемпіонки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував віцепрезидентку Федерації гімнастики України (ФГУ) Стеллу Захарову, яка публічно підтримала боксера Василя Ломаченка. Напередодні Захарова заявила, що волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко, критикуючи Ломаченка, намагаються хайпувати.

Відповідний коментар Гераскевича наводить glavcom.ua. За словами Владислава, критика Ломаченка є об’єктивною, а ось Захаровій не варто було під час війни зневажливо говорити про найбільших волонтерів.

"По-перше, у заяві Захарової важко знайти логічний ланцюжок і зрозуміти, яке відношення "ригання кров’ю та праця на своє ім’я" мають до написаного Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком.

По-друге, чомусь пані Захарова вигадала, що спортсмени – це якась окрема каста недоторканних людей, про яких ніхто не має права писати. Хоча, звісно, це не так.

Ломаченко з початку війни поширює російські наративи про "єдиний народ", порівнював Україну з нацистською Німеччиною, а також продовжує всіляко підтримувати ФСБшний Московський патріархат. При цьому він так і не зміг засудити дії Росії та назвати агресора агресором.

Тож критика на його адресу є абсолютно виправданою. А от зневажливі репліки від Захарової на адресу очільника одного з найбільших благодійних фондів України – це неприпустимо.

Сьогоднішня робота волонтерів є одним із фундаментів, на якому тримається наша країна. Люди, які приносять справжню користь нашій державі, а не витрачають мільйони бюджетних коштів на сумнівні турніри на свою честь.

Представники російської спортивної гімнастики незабаром повертаються до виступів на міжнародній спортивній арені. Президент Міжнародної федерації гімнастики вже їздить до Москви та обіймається з підсанкційними особами. Попри це, віцепрезидентка федерації Захарова не зробила жодної заяви з цього приводу.

Вона продовжує нести нісенітниці про те, що скандали в українській спортивній гімнастиці – це робота "російських спецслужб", але ніяк не може визнати, що однією з причин цих скандалів є її власна некомпетентність", – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, Росія ракетами вдарила по Білгород-Дністровському ліцею, де навчався Ломаченко. Внаслідок удару РФ загинуло троє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти навмисно завдали удару по навчальному закладу.

Василь Ломаченко

Василь на своїй сторінці у Facebook опублікував фото наслідків удару, проте не згадав, що це зробила Росія. Через це Притула та Стерненко наїхали на Ломаченка. Також боксера критикують у мережі.

Раніше Захарова опинилася в епіцентрі скандалу через проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики у 2024 році. Олімпійська чемпіонка в інтерв’ю "Телеграфу" прокоментувала звинувачення з боку ЗМІ.