Україна отримає "срібло" чемпіонату світу замість Росії

Українські спортсмени багато років чекали на заслужену нагороду

У Зальцбурзі Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів IBU (EB) підтвердив імена спортсменів, які отримають перерозподілені медалі після рішення Федерального трибуналу Швейцарії. Напередодні швейцарський суд відхилив останню апеляцію російського біатлоніста Євгена Устюгова.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України в telegram. Таким чином, чоловіча збірна України після дискваліфікації збірної РФ отримає "срібло" замість "бронзи" чемпіонату світу-2011.

Усі результати Устюгова з 2010 по 2014 рік анульовані. Це стосується й командних змагань (естафет). На ЧС-2011, який проходив у Ханти-Мансійську (РФ), українці Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв фінішували третіми, поступившись Норвегії та збірній РФ. Після дискваліфікації Росії новою бронзовою призеркою стала команда Швеції.

"Ми раді нарешті надати цим достойним спортсменам визнання, на яке вони по праву заслуговують завдяки своїй відданості, праці та дотриманню принципів чесної гри. Хоча ми шкодуємо, що довелося вдатися до перерозподілу, ми задоволені тим, що справедливість була відновлена для тих, хто виступав чисто. IBU й надалі залишатиметься відданою захисту "чистих" спортсменів та збереженню чесності нашого виду спорту", ​- заявив президент IBU Олле Далін.

Через дискваліфікацію Устюгова Росія остаточно втратила перемогу на путінській Олімпіаді в Сочі. Крім того, це дозволило легенді біатлону Мартену Фуркаду стати золотим медалістом трьох Олімпіад поспіль.