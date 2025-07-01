"Руки за голову": Путин отчитал детей во время видеозвонка

Глава Кремля дал совет детям

Президент России Владимир Путин стал посмешищем во время видеозвонка. Глава Кремля внезапно прервал доклад директора "Новоалексеевской школы №2" на оккупированной территории Херсонской области Ильмия Челебиева, чтобы отчитать детей.

Путин обратил внимание на юных футболистов, которые тренировались на заднем плане. Он дал совет спортсменам, как правильно качать пресс, передает "Телеграф".

"Ребята тренируются за вашей спиной. Я вижу, что они пресс подкачивают. Руки лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. Вот видите, как будто, услышал, исправился", — сказал Путин.

Сеть захлестнула волна шуток после публикации данного видео. Пользователи шутят что без Путина россияне ничего не могут. Один из пользователей в шутку назвал президента РФ "отцом нации".

Ранее сообщалось, что российская боксерша из Краснодарского края Анастасия Лучкина дала покурить электронную сигарету орангутангу в зоопарке "Тайган", который находится в оккупированном Крыму. Девушке грозит дисквалификация из состава сборной России.