Російського бійця ММА нокаутував струм (відео)

Спортсмен невдало відсвяткував перемогу

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Іван Паршиков отримав удар електричним струмом після перемоги на турнірі AFC 37 у В’єтнамі. Спортсмен відбувся легким переляком, хоча наслідки могли бути значно серйознішими.

Інцидент стався ще у березні 2025 року, проте став відомий широкому загалу у червні після того, як боєць опублікував відео на своїй сторінці в Instagram. Іван розповів, що хотів відсвяткувати перемогу стрибком у басейн.

"Ідея пірнути з рингу в басейн виявилася не самою вдалою. Повну хронологію подій викладу трохи пізніше", — написав боєць.

Паршиков переміг Так Ин Чжона рішенням більшості суддів, після чого захотів стрибнути в басейн. що не відбулося. Для цього росіянин став на канати рингу і схопився за стовп з освітлювальними приладами, після чого його вдарило струмом, проте він одразу піднявся і пірнув у воду. На рахунку Паршикова 16 перемог і 5 поразок, один бій визнаний таким, що не відбувся.

Раніше в Дубаї (ОАЕ) відбувся турнір на голих кулаках від американського промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. У головному поєдинку BKFC 71 колишній український боєць ММА Олексій Олійник, який після початку війни на Донбасі прийняв російське громадянство, опинився у глухому нокауті.