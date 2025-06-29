Вчинок юної спортсменки захопив українців та розгнівав росіян (відео)

Українка показала свою громадянську позицію

На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів в Афінах (Греція) українка Вероніка Андращук відмовилася від спільних фото з росіянками Маргаритою Кувшиновою та Анастасією Чистяковою. Це сталося на церемонії нагородження.

У стрибках у воду з 10-метрової вежі Андращук виграла бронзову нагороду. Про це повідомляє "Телеграф".

На церемонії нагородження українці за протоколом довелося стояти поряд із "нейтральними" росіянками, проте від спільної фотосесії з представницями країни-агресора українка відмовилася. Андращук демонстративно залишила п’єдестал пошани, викликавши подив у організаторів, які намагалися повернути українку на подіум.

Момент із відходом українки з п’єдесталу пошани потрапив у пряму трансляцію та завірусився у мережі. Українці в коментарях підтримують Вероніку та захоплюються її вчинком, а російські пропагандисти відразу розтиражували цю новину. Крім того, росіяни ображають українку у соцмережах.

Раніше олімпійська чемпіонка Сіднея-2000 зі стрибків у воду Юлія Пахаліна з РФ назвала Росію найбезпечнішою країною у світі. Такого висновку Юлія дійшла через наявність у Росії різного озброєння. Примітно, що спортсменка понад 20 років живе у США.