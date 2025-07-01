Боксерка збірної Росії дала покурити вейп орангутангу в Криму і зіпхнула всю провину на мавпу (відео)

Спортсменка дала суперечливі пояснення

Російська боксерка із Краснодарського краю Анастасія Лучкіна дала покурити електронну сигарету орангутану у зоопарку "Тайган", що знаходиться в окупованому Криму. Дівчині загрожує дискваліфікація зі складу збірної Росії.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу РФ у telegram. Кандидатом у майстри спорту з боксу візьметься Дисциплінарно-етична комісія, яка застосує санкції, передбачені Кодексом Етики.

На відео, яке опублікували в мережі, Лучкіна курить вейп перед кліткою з орангутаном на ім’я Дана, а потім передає пристрій мавпі, яка робить затяжку. Процедура повторюється кілька разів. За інформацією "РИА Новости Спорт", спортсменці загрожує штраф та довічна заборона відвідування парку.

У коментарі для crimea.kp.ru Анастасія заявила, що відео — це фейк, який нібито було зроблено за допомогою штучного інтелекту. Іншим представникам ЗМІ вона повідомила іншу версію — мовляв, мавпа сама дала їй вейп, який вона курила, сидячи в клітці.

Ветеринарний лікар парку "Тайган" Василь Пісковий повідомив, що мавпі стало погано — вона погано їсть і цілий день спить. За словами лікаря, Дана могла проковтнути кришку від вейпу, що може спричинити серйозні наслідки для її здоров’я.

"Пластик може викликати закупорку кишківника та отруєння", — заявив ветеринар.

Раніше повідомлялося, що російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Іван Паршиков зазнав удару електричним струмом після перемоги на турнірі AFC 37 у В’єтнамі. Росіянин став на канати рингу і схопився за стовп з освітлювальними приладами, після чого його вдарило струмом.