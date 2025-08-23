"Динамо" — "Маккабі": букмекери оцінили ймовірність реваншу у Лізі Європи

Кияни фаворити у зустрічі-відповіді, проте не в 2-матчевому протистоянні

У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" спробує взяти реванш у "Маккабі" Тель-Авів за образливу поразку (1:3) у першому поєдинку стикового раунду відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Маккабі".

На думку букмекерів, "динамівці" практично не мають шансів на вихід в основний етап Ліги Європи. Про це повідомляє Favbet.

На думку фахівців, шанси киян пройти ізраїльтян у ЛЄ оцінюються коефіцієнтом 6,00 (близько 17%). А ось прохід "Маккабі" аналітики вважають дуже імовірною подією — коефіцієнт 1,1 (близько 90% при маржі букмекерів 7%). При цьому ймовірність перемоги Біло-синіх у другій грі вища — коефіцієнт 2,23 проти 3,00 за Маккабі.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги Європи "Динамо" — "Маккабі"

Favbet: (перемога "Динамо" 2,23 — нічия 3,50 — перемога Маккабі 3,00)

Зазначимо, переможець протистояння "Динамо" та "Маккабі" вийде в основний етап Ліги Європи. Той, хто програє, зіграє в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".