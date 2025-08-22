Шовковський вигнав Ярмоленка: у "Динамо" проблеми не лише у Лізі Європи (відео)

Відкрию такий інсайд про конфлікт головного тренера "Динамо" та ватажка, лідера команди, Олександра Шовковського та Андрія Ярмоленка. Цей епізод не потрапив у пресу. Мабуть, він прозвучить вперше.

Сталося це між двома матчами з "Пафосом", коли команда грала поєдинок із "Рухом" у Львові й ще залишилася там буквально на два, три дні. І наступного ж дня після матчу з "Рухом" було тренування там же у Винниках. На цьому тренуванні Олександр Шовковський не побачив належної віддачі, як йому здалося, від Андрія Ярмоленка. Він серед тренування сказав: "Андрію, якщо тобі щось не подобається, ти можеш піти, ти можеш покинути тренування, тому що мене це не влаштовує".

Все там було набагато жорсткіше сказано, набагато, так би мовити, емоційніше, експресивніше з багатьма матами. Але якщо ось дослівно плюс-мінус без запікувань, то десь воно так і було. Ярмоленко на це не відповів ні словами, ні вчинками. Він мовчки, покірно, тихенько покинув тренування, тренувальний процес і пішов займатися індивідуально.

Можна зробити заголовок, що Шовковський вигнав Ярмоленка з тренування. Воно справді так і було, якщо так подивитися на цю ситуацію.