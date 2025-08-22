Шовковський вигнав Ярмоленка: у "Динамо" проблеми не лише у Лізі Європи (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Інцидент стався після матчу з "Рухом"
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський вигнав із тренування лідера команди Андрія Ярмоленка. Це сталося між двома іграми з "Пафосом" у відборі Ліги чемпіонів.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на YouTube-каналі BurBuzz. За його словами, конфлікт вже вичерпаний, щоправда, певний осад ситуація залишила та вплинула на мікроклімат у таборі Біло-Синіх.
Відкрию такий інсайд про конфлікт головного тренера "Динамо" та ватажка, лідера команди, Олександра Шовковського та Андрія Ярмоленка. Цей епізод не потрапив у пресу. Мабуть, він прозвучить вперше.
Сталося це між двома матчами з "Пафосом", коли команда грала поєдинок із "Рухом" у Львові й ще залишилася там буквально на два, три дні. І наступного ж дня після матчу з "Рухом" було тренування там же у Винниках. На цьому тренуванні Олександр Шовковський не побачив належної віддачі, як йому здалося, від Андрія Ярмоленка. Він серед тренування сказав: "Андрію, якщо тобі щось не подобається, ти можеш піти, ти можеш покинути тренування, тому що мене це не влаштовує".
Все там було набагато жорсткіше сказано, набагато, так би мовити, емоційніше, експресивніше з багатьма матами. Але якщо ось дослівно плюс-мінус без запікувань, то десь воно так і було. Ярмоленко на це не відповів ні словами, ні вчинками. Він мовчки, покірно, тихенько покинув тренування, тренувальний процес і пішов займатися індивідуально.
Можна зробити заголовок, що Шовковський вигнав Ярмоленка з тренування. Воно справді так і було, якщо так подивитися на цю ситуацію.
Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У першій грі кваліфікації ЛЄ "динамівці" поступилися "Маккабі" (1:3). Гра-відповідь між командами запланована в Любліні (Польща) на 28 серпня.
У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. З усім тим Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".