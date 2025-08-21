Несподіваний вчинок Ракицького захопив українців

Футболіст допоміг своїй команді

Центральний захисник "Чорноморця" Ярослав Ракицький сплатив за ремонт бази одеситів. Моряки зараз виступають у Першій лізі України після сенсаційного вильоту з Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Про благородний вчинок футболіста повідомляє sportarena. За інформацією джерела, футболіст власним коштом провів поточні ремонтні роботи на клубній базі.

Цей вчинок захопив мережу. Один із користувачів відзначив шляхетність Ракицького, проте робота клубних функціонерів викликає питання.

У лютому 2025 року тренувальна база Моряків у Совіньйоні постраждала внаслідок російських обстрілів.

База Чорноморця постраждає від удару РФ

У басейні вибило вікна, дісталося також адміністративній будівлі, розбите скло зайняло велику площу на території спортивно-відновного комплексу. Постраждали машини співробітників та представників клубу. ФК Чорноморець

Нагадаємо, 36-річний Ракицький відновив кар’єру у березні 2025 року, приєднавшись до команди після призначення Олександра Кучера на посаду головного тренера. Ярослав не покинув клуб, попри пониження у класі. У новому сезоні центрбек забив один із найкращих голів у своїй кар’єрі.

На цей час "Чорноморець" із 7 балами йде на другому місці у Першій лізі. Крім того, клуб 23 серпня зіграє із "Зорею" у 1/32 фіналу Кубка України.

Раніше Ракицький вів вогонь по російським окупантам на торецькому напрямку. Ярослав також відвідав Покровськ (Донецька область), викликавши істерику у росіян. Додамо, що гравець мріє повернутися до збірної України, звідки його вигнали через виступи за російський "Зеніт" під час війни на Донбасі.