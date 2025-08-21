"Динамо" зганьбилося в Сербії і наблизилося до вильоту з Ліги Європи (відео)

Біло-сині спробують взяти реванш у Польщі

У четвер, 21 серпня, "Динамо" в рамках стикового раунду відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 зустрілося з "Маккабі" Тель-Авів. Напередодні кияни одноосібно очолили турнірну таблицю чемпіонату України.

Зустріч, що проходила на "ТСЦ Арені" у Бачка-Тополі (Сербія), завершилася з рахунком 3:1 на користь "Маккабі". Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни повністю провалили початок поєдинку. Номінальні господарі могли зробити рахунок розгромним ще на 20-й хвилині, проте обмежилися лише одним взяттям воріт. На 8-й хвилині Дор Перец з гострого кута прошив Нещерета. Біло-сині стабілізували ситуацію та зуміли провести кілька небезпечних атак, одна з яких увінчалася голом – відзначився Назар Волошин.

На початку другого тайму Костянтин Вівчаренко зіграв грубо проти суперника, після чого арбітр вилучив "динамівця". Після цього Біло-Сині посипалися і майже відразу господарі забили переможний гол — відзначився Сагів Джезекель. Крапку в грі поставив Дор Перец, який оформив дубль.

"Маккабі" – "Динамо" – 3:1

Голи: Перец (12, 69), Джезекель (58) – Волошин (32)

Попередження: Сіссоко (48), Белич (62) – Волошин (25), Михавко (91)

Вилучення: Вівчаренко (50, груба гра)

"Маккабі": Машпаті, Ревіво, Асанте, Камара (Стоїч, 89), Ейтор, Давіда, Сіссоко (Ной, 89), Белич (Шахар, 67), Перец, Мадмон (Ніколаєску, 67), Джезекель (Абу-Фархі, 83).

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Шапаренко, Михайленко, Піхальонок (Попов, 55), Волошин (Кабаєв, 74), Ванат (Герреро, 74), Ярмоленко (Бражко, 55).

Статистика матчу Маккабі - Динамо

Повний відеоогляд матчу "Маккабі" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь між командами пройде в Любліні (Польща) 28 серпня. Переможець протистояння вийде в основний етап ЛЄ, а той, хто програє, зіграє в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".