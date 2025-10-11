Відомий радянський футболіст у поважному віці підтримує російську владу

Відомий радянський футболіст та тренер Микита Симонян отримав звання Героя Праці Росії. 98-річний Симонян також загримів у базу "Миротворець", куди нещодавно потрапив відомий путініст Овечкін.

Що потрібно знати

Симонян отримав нагороду від Путіна

Футболіст раніше загримів у базу "Миротворець"

На українському сайті 98-річного ексфутболіста звинувачують у замаху на суверенітет та територіальну цілісність України

Відповідне рішення затверджено указом президента РФ Володимира Путіна. Симонян удостоєний почесного звання "за особливі заслуги перед Росією, великий внесок у розвиток та популяризацію вітчизняного футболу".

Довідка: Микита Симонян — радянський футболіст, тренер, футбольний функціонер, перший віцепрезидент РФС (Російський футбольний союз), олімпійський чемпіон 1956 року, найкращий бомбардир в історії "Спартака" — 160 голів. Зі 133 голами є найкращим бомбардиром московського клубу в матчах чемпіонату. Також грав за "Динамо" (Сухумі) та "Крила Совєтов". Тренував "Спартак" (Москва), "Арарат" (Єреван), "Чорноморець" (Одеса) та збірну СРСР.

Симонян загримів у базу "Миротворця" за участь у футбольному турнірі ветеранів, присвяченому Дню Росії на підтримку російської агресії. Захід пройшов під гаслом "своїх не кидаємо" за участю команд з окупованих регіонів України.

На "Миротворці" Симоняна звинувачують у пропаганді війни, замаху на суверенітет та територіальну цілісність України, публічну підтримку російської агресії та вбивств громадян України, участь у легітимізації російської окупації українських регіонів та героїзацію військових злочинців, які брали участь у вбивствах мирних жителів України та знищенні міст і сіл України.

Профіль Микити Симоняна на сайті Миротворець

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії вважають, що лише політична воля президента США Дональда Трампа може допомогти РФ опинитися на чемпіонаті світу з футболу-2026.