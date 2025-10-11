Путін нагородив 98-річного футболіста, який вчинив замах на суверенітет України
Відомий радянський футболіст у поважному віці підтримує російську владу
Відомий радянський футболіст та тренер Микита Симонян отримав звання Героя Праці Росії. 98-річний Симонян також загримів у базу "Миротворець", куди нещодавно потрапив відомий путініст Овечкін.
Що потрібно знати
Відповідне рішення затверджено указом президента РФ Володимира Путіна. Симонян удостоєний почесного звання "за особливі заслуги перед Росією, великий внесок у розвиток та популяризацію вітчизняного футболу".
Довідка: Микита Симонян — радянський футболіст, тренер, футбольний функціонер, перший віцепрезидент РФС (Російський футбольний союз), олімпійський чемпіон 1956 року, найкращий бомбардир в історії "Спартака" — 160 голів. Зі 133 голами є найкращим бомбардиром московського клубу в матчах чемпіонату. Також грав за "Динамо" (Сухумі) та "Крила Совєтов". Тренував "Спартак" (Москва), "Арарат" (Єреван), "Чорноморець" (Одеса) та збірну СРСР.
Симонян загримів у базу "Миротворця" за участь у футбольному турнірі ветеранів, присвяченому Дню Росії на підтримку російської агресії. Захід пройшов під гаслом "своїх не кидаємо" за участю команд з окупованих регіонів України.
На "Миротворці" Симоняна звинувачують у пропаганді війни, замаху на суверенітет та територіальну цілісність України, публічну підтримку російської агресії та вбивств громадян України, участь у легітимізації російської окупації українських регіонів та героїзацію військових злочинців, які брали участь у вбивствах мирних жителів України та знищенні міст і сіл України.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії вважають, що лише політична воля президента США Дональда Трампа може допомогти РФ опинитися на чемпіонаті світу з футболу-2026.