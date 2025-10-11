Україна — Азербайджан: де і коли безкоштовно дивитися матч

Синьо-жовті проведуть черговий матч відбору на Мундіаль

У понеділок, 13 жовтня, збірна України зіграє свій четвертий поєдинок у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Азербайджан.

Що потрібно знати

Збірна України проведе "домашній" матч проти Азербайджану

Синьо-жовті борються за друге місце в групі, Азербайджан — аутсайдер квартету

Гру можна подивитися безкоштовно в Україні, проте не на всіх платформах

Безкоштовно в Україні поєдинок нашої команди проти Азербайджану покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo також транслюватиме матч, проте на платній основі. Гру на сервісі можна переглянути за підписками: "Оптимальна", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 161 грн за місяць.

Матч Україна – Азербайджан відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Краковія". Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.