Її прадід став футбольною іконою: правнучка Пушкаша - неймовірна красуня (фото)
Дівчина часто публікує пости про свого великого родича
Ім’я Ференца Пушкаша добре знайоме всім шанувальникам футболу. 28-річна правнучка легенди Ане виросла справжньою красунею.
Ане Пушкаш веде популярний блог в Instagram. Крім того, вона активно дбає про збереження спадщини свого великого прадіда, повідомляє "Телеграф".
Як виглядає Ане Пушкаш
Довідка: Ференц Пушкаш — угорський та іспанський футболіст, нападник, один з гравців угорської "Золотої команди", учасник чемпіонатів світу 1954 (у складі збірної Угорщини виграв "срібло") і 1962 (у складі збірної Іспанії) років, олімпійський чемпіон-1952. ФІФА назвала Ференца найкращим бомбардиром ХХ століття.
На клубному рівні виступав за угорський "Гонвед" та мадридський "Реал". Пушкаш — п’ятиразовий чемпіон Угорщини, п’ятиразовий чемпіон Іспанії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (нині Ліги чемпіонів — Ред.), володар Кубка Іспанії та Міжконтинентального кубка. Саме на честь великого угорського футболіста названо премію ФІФА (Міжнародна федерація футболу), яка вручається щороку за найкрасивіший гол року.
Раніше не стало великого румунського футболіста та тренера Мірчі Луческу. Містера поховали з військовими почестями у Бухаресті.