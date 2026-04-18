Гаряча дружина футболіста збірної України святкує ювілей у положенні (фото)

Савіна скоро стане мамою

Дар'я Савіна, дружина центрального захисника "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, відзначила 25-річчя. Дівчина зустріла ювілей вагітною.

Що потрібно знати

Савіна поділилася яскравими знімками

Темою для фотосесії став день народження Дар'ї

Дружина футболіста чекає на первістка

Савіна поділилася яскравою фотосесією в Instagram. Дар'я показала округлий животик у прозорій сукні.

Сьогодні мені 25. Чверть життя вже позаду — і я входжу до цього нового етапу з величезною подякою за все, що маю. З глибокою впевненістю в собі, у кожному своєму рішенні, у кожному кроці та днях, які я створюю. З внутрішнім спокоєм та відчуттям, що я на своєму місці та йду своїм правильним шляхом. Дар’я Савіна

Савіна та Бондар одружилися у липні 2021 року. У квітні 2026 року стало відомо, що пара стане батьками дівчинки.

Валерій Бондар та Дар’я Савіна/Фото: instagram.com/savinadasha

Зазначимо, що 27-річний Бондар, який грає на позиції центрального захисника, у кампанії 2025/26 зіграв 39 матчів на клубному рівні. На рахунку центрбека 3 голи та 1 асист. Його контракт із "Шахтарем" діє до 31 грудня 2027 року, а трансферна вартість складає 8 млн євро.

Савіна є моделлю, блогером, ведучою та головою медіагрупи ФК "Шахтар". Дар'ю частенько називають найгарячішою із дружин футболістів збірної України. Все через її пікантні фотосесії.

Нагадаємо, "Шахтар" із Бондарем у складі пробився до півфіналу Ліги конференцій. Гірники у чвертьфіналі пройшли нідерландський АЗ (3:0, 2:2).