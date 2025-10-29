"Динамо" вирвало перемогу у "Шахтаря" в українському класико (відео)

Біло-сині вибили Гірників із Кубка України

У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" приймало донецький "Шахтар" у рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. Зустріч відбулася у Києві.

Що потрібно знати

"Динамо" та "Шахтар" зіграли перше Класичне дербі у поточному сезоні

Рахунок відкрив гравець донеччан Мейрелліш на 49-й хвилині гри

"Динамівці" відповіли точними пострілами Ярмоленка та Герреро

Матч, який проходив на стадіоні імені Валерія Лобановського, завершився з рахунком 2:1 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі на полі була одна команда. "Шахтар" тиснув і створював гостроту біля воріт суперника, поки кияни "спали". Гірники напевно забили б, якби не воротар Біло-синіх Руслан Нещерет, який блискуче вибирав позицію і відбивав удари Гірників.

На початку другого тайму "Шахтар" таки досяг свого. Педріньйо завдав дальній удар, а Лука Мейрелліш вдало підставив голову, після чого м’яч влучив у сітку воріт. Донеччани заспокоїлися, після чого свої моменти почали створювати "динамівці". На 72-й хвилині Андрій Ярмоленко ударом у дотик із меж штрафного майданчика зрівняв рахунок. Гольова на рахунку Владислава Кабаєва. Ще за 7 хвилин Едуардо Герреро приніс киянам перемогу. Панамський форвард після подачі з кутового добив м’яч у ворота Різника, який перед цим відбив удар Бражка з другого поверху.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Повне відео матчу "Динамо" - "Шахтар"

Додамо, що і кияни, і донеччани стартували у Кубку України у 1/16 фіналу. Біло-сині вийшли у 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а Гірники перемогли аматорський клуб (1:0). У чемпіонаті України "Шахтар" посідає перше місце, випереджаючи "Динамо" на 1 очко.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого розгромно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).