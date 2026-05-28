Путін знову осоромився з ім’ям президента Казахстану: як уже називав його раніше

Нове застереження стало темою обговорень у соціальних мережах

У ході візиту до Казахстану російський глава Володимир Путін осоромився, коли намагався вимовити ім’я президента країни — Касим-Жомарт Токаєв. Така ситуація відбувається не вперше і щоразу глава Кремля вигадує нові імена.

Цього разу Путін, звертаючись до Токаєва, назвав його ім’я невиразно, але прозвучало воно ніби "Саржан Кемелевич". Відповідний курйоз потрапив на відео і кадри вже розлетілися соціальними мережами.

У соцмережах уже почали пропонувати Путіну думати не про ППО над столицею, а про допомогу медиків.

Ситуація із нездатністю вимовити ім’я Касим-Жомарт у Путіна триває роками. "Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, як кремлівський глава ще називав політика.

Так, 10 січня 2022 року під час онлайн-сесії ОДКБ Путін спробував назвати колегу на ім’я, але вийшло лише "Кемел Жомартивич".

14 січня 2022 року на зустрічі Володимира Путіна із Сергієм Шойгу, коли обговорювали виведення сил ОДКБ із Казахстану Путін назвав президента "Ксам Жамы".

Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) у червні 2022 року російський глава назвав Токаєва "Камежам Ишемильевич".

Також у ході візиту до Сочі 19 серпня 2022 року Путін назвав Токаєва "Касимжан Кемелевич".

