Вони п'ють кров і не тільки: моторошні мошки почали атакувати українців

Самки цих комах агресивніші за самців

Нашестя мошок в Криму неабияк налякало людей, втім, чи дійсно воно загрожує материковій Україні або ж це сезонне регулярне явище. Відповідь на це "Телеграфу" дав Роман Мішустін, доктор філософії в галузі "Біологія", старший науковий співробітник лабораторії моніторингу природних екосистем Асканійського заповідника.

— Пане Романе, нашестя мошок в Криму дійсно може загрожувати іншим територіям України чи загроза перебільшена?

— Легке зсування ареалів мошок і мокреців на північ — це не "кошмар-кошмар", а закономірний і планомірний процес. Мошка – це не комарики, а кілька десятків видів мініатюрних мух. Їх паскудство в тому, що на відміну від комарів, вони мають не колючий ротовий апарат, а мікроскопічні щелепи.

Мошка кусає шкіру

Мошки надгризають шкіру та п'ють лімфу та сукровицю, яка при цьому виділяється. Тому, якщо комар висунув хоботок і полетів, — максимум, що ми маємо, це легке подразнення через слину (або у найгіршому варіанті він нам передав малярію та інші інфекції), то після мошки, — це місце продовжує довгий час свербіти, чесатись.

Слина цих комах дуже алергенна, а якщо ми це місце розчісуємо, заносимо вторинну інфекцію, то й маємо стрептодермію (заразне інфекційне захворювання шкіри, що викликається стрептококами, — Ред.) та інші речі.

А дрібні комахи, яких називають мокрецями (не треба плутати з мокрицями) — білоніжка, гнус (збірна народна назва для всіх дрібних літаючих комах, які харчуються кров'ю, — Ред.) треба буде трохи переписати – їх завжди було досить багато, і у них бувають сезонні спалахи чисельності. Це досить нормальне явище – масовий виплід, їх багато, а за тиждень уже значно менше.

Що таке гнус

Мокреці під мікроскопом

Звичайно, вони й в очі лізуть, й у волосся набиваються, а після укусу свербить все дуже сильно. Але на всіх луках, пасовищах, особливо, де пасеться велика рогата худоба, мошка завжди була, є і буде.

Традиційно все, що з хоботом і має ротовий апарат, що коле-смокче, в народі називається комарами (в Латинській Америці — москіти). Все, що має гризучий ротовий апарат і "дістає" дуже сильно, поєднується під поняттям мошка або гнус.

Мішустін наголосив, що, окрім мокреців, є мухи сімейства Simuliidae, вони більші, боляче кусаються та входять у поняття "гнус". При цьому білоніжки (або "травневі мушки") — це збірна народна назва дрібних, але вкрай агресивних кровососних мошок сімейства Simuliidae. Їх так назвали через характерні білі кінчики лапок, що нагадують білі "шкарпетки" або "копитця".

— Де поширені мошки та чому так налякали людей

— Вони (мошки — Ред.) належать до різних родів, куди входять десятки видів. Для кожного регіону – свої. Личинки більшості видів живуть у вологому ґрунті. Де грунт солонуватий, тобто на солонцях – одні види. На більш опріснених вологих ґрунтах — інші. У Приазов'ї, на Одещині, їх завжди було дуже багато.

Мокреці

От і вийшло, що обиватель, який дуже рідко буває на природі, раптом вибрався на природу, а це збіглося з масовим виплодом: "Ой, кошмар-кошмар". А те, що це регулярне явище, — нікому й на думку чомусь не спадає.

Містяни зіткнулися з гнусом, коли почали масово обробляти на дачних ділянках газони зі штучним поливом. Якщо десь поблизу є пасовища, звідки ситі та задоволені самки можуть прилетіти та відкласти яйця у газон, – з'являється невелика популяція, яка "дістає" господаря газону.

Що треба знати про нашестя мошок

Що передувало

Нещодавно у мережі з'явились повідомлення, що Крим атакували мошки та "гризучі" людей мікроскопічні мокреці. Місцеві фахівці вже встигли заявити, що причина лиха — волога весна, яка створила ідеальні умови для масового розмноження дрібних комах.

Личинки комах у Криму

Відомо, що на півострові різко зросла чисельність комарів-дзвінців, мокреців тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно на Львівщині побачили рій бджіл. Вже відомо, чому вони наполохали людей.