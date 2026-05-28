Виводите плями порошком? Перевірте, як прибрати їх за секунди без хімії (відео)

Наталя Граковська
Плями від ягід
Плями від ягід. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Плями не варто терти. Так вони лише глибше проникають у тканину

Розпочався сезон соковитих ягід. Полуниця, чорниця, вишня — справжній дарунок літа. Але варто проявити необережність, і на улюбленій футболці чи скатертині вже красується стійка малинова або фіолетова пляма. Багато хто в такій ситуації одразу тягнеться до плямовивідника або замочує річ у порошку. Але не завжди хімія допомагає позбутися забруднення.

На щастя, є спосіб вивести плями простіше та ефективніше. Лайфхаком поділилася блогер pomyslowe.panie.domu в Instagram. Вона наочно показала, що впоратися з плямою від ягід за кілька секунд допоможе окріп.

Як вивести плями без хімії окропом

Головне правило — діяти негайно. Свіжа пляма виводиться незрівнянно легше за застарілу.

  1. Покладіть забруднену ділянку тканини над раковиною чи тазиком.
  2. Закип’ятіть воду.
  3. З висоти 30-50 сантиметрів повільно і рівномірно лийте окріп прямо на пляму.

Тиск і температура буквально виштовхнуть пігмент із волокон. Пляма зникне на очах. Але варто врахувати, що спосіб з окропом працює тільки на свіжих плямах і підходить для більшості бавовняних та лляних тканин.

Окріп так само добре справляється зі свіжими плямами від:

  • кави
  • червоного вина
  • томатного соку
  • фруктових напоїв

Якщо пляма вже засохла, попередньо замочіть річ у холодній воді на 15–20 хвилин і лише потім використовуйте окріп. Гаряча вода на суху стару пляму може її тільки закріпити.

Після окропу на тканині може залишитися невеликий слід. У такому разі нанесіть на нього лимонний сік або оцет і залиште на 5 хвилин. Потім прополощіть річ.

Якщо окропу під рукою немає, спробуйте засипати пляму великою сіллю. Вона вбере барвник, поки шукатимете чайник.

Чим швидше зреагуєте — тим вищий шанс, що від плями не залишиться і сліду.

