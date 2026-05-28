Виводите плями порошком? Перевірте, як прибрати їх за секунди без хімії (відео)

Плями не варто терти. Так вони лише глибше проникають у тканину

Розпочався сезон соковитих ягід. Полуниця, чорниця, вишня — справжній дарунок літа. Але варто проявити необережність, і на улюбленій футболці чи скатертині вже красується стійка малинова або фіолетова пляма. Багато хто в такій ситуації одразу тягнеться до плямовивідника або замочує річ у порошку. Але не завжди хімія допомагає позбутися забруднення.

На щастя, є спосіб вивести плями простіше та ефективніше. Лайфхаком поділилася блогер pomyslowe.panie.domu в Instagram. Вона наочно показала, що впоратися з плямою від ягід за кілька секунд допоможе окріп.

Як вивести плями без хімії окропом

Головне правило — діяти негайно. Свіжа пляма виводиться незрівнянно легше за застарілу.

Покладіть забруднену ділянку тканини над раковиною чи тазиком. Закип’ятіть воду. З висоти 30-50 сантиметрів повільно і рівномірно лийте окріп прямо на пляму.

Тиск і температура буквально виштовхнуть пігмент із волокон. Пляма зникне на очах. Але варто врахувати, що спосіб з окропом працює тільки на свіжих плямах і підходить для більшості бавовняних та лляних тканин.

Окріп так само добре справляється зі свіжими плямами від:

кави

червоного вина

томатного соку

фруктових напоїв

Якщо пляма вже засохла, попередньо замочіть річ у холодній воді на 15–20 хвилин і лише потім використовуйте окріп. Гаряча вода на суху стару пляму може її тільки закріпити.

Після окропу на тканині може залишитися невеликий слід. У такому разі нанесіть на нього лимонний сік або оцет і залиште на 5 хвилин. Потім прополощіть річ.

Якщо окропу під рукою немає, спробуйте засипати пляму великою сіллю. Вона вбере барвник, поки шукатимете чайник.

Чим швидше зреагуєте — тим вищий шанс, що від плями не залишиться і сліду.