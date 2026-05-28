Воно складається аж з 30 літер: об це слово в українській мові можна "зламати язик"

Вимовити його з першого разу зможуть не всі

Українська мова багата на довгі та складні терміни, вимовити які з першого разу — справжній виклик для дикції. Одним із таких прикладів є слово з 30 літер.

Про нього розповів мовний наставник Адам Діленко на своїй сторінці в Інстаграм. Воно одне з найдовших в українському словнику — "дихлордифенілтрихлорметилметан".

З чого складається слово

З точки зору лінгвістики та хімічної номенклатури, це класичне складне слово, утворене поєднанням кількох окремих смислових частин:

Дихлор- — вказує на наявність двох атомів хлору.

-дифеніл- — означає присутність двох фенільних груп (радикалів бензолу).

-трихлорметил- — свідчить про наявність метильної групи, в якій три атоми водню заміщені хлором.

-метан — базова основа сполуки, найпростіший насичений вуглеводень.

Що означає цей термін

За цим складним мовним конструктором ховається повна хімічна назва відомої речовини — ДДТ (від дихлордифенілтрихлоретан). Це інсектицид, який тривалий час масово використовували у сільському господарстві для боротьби зі шкідниками рослин та переносниками небезпечних інфекцій.

ДДТ

Чому його важко вимовити

Слово містить 30 літер і складається з 11 складів. Головна складність для артикуляції полягає у щільному скупченні приголосних звуків (зокрема "хл", "рдо", "лтр") та повторенні схожих за звучанням частин (дихлор- / трихлор-). Щоб відтворити його без запінання, потрібне чітке тренування мовного апарату та правильний розподіл дихання.

Хоча в повсякденному житті це слово не використовується, воно залишається яскравим прикладом специфічної наукової термінології, яка здатна заплутати навіть досвідчених дикторів.

