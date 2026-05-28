Воно складається аж з 30 літер: об це слово в українській мові можна "зламати язик"
Вимовити його з першого разу зможуть не всі
Українська мова багата на довгі та складні терміни, вимовити які з першого разу — справжній виклик для дикції. Одним із таких прикладів є слово з 30 літер.
Про нього розповів мовний наставник Адам Діленко на своїй сторінці в Інстаграм. Воно одне з найдовших в українському словнику — "дихлордифенілтрихлорметилметан".
З чого складається слово
З точки зору лінгвістики та хімічної номенклатури, це класичне складне слово, утворене поєднанням кількох окремих смислових частин:
- Дихлор- — вказує на наявність двох атомів хлору.
- -дифеніл- — означає присутність двох фенільних груп (радикалів бензолу).
- -трихлорметил- — свідчить про наявність метильної групи, в якій три атоми водню заміщені хлором.
- -метан — базова основа сполуки, найпростіший насичений вуглеводень.
Що означає цей термін
За цим складним мовним конструктором ховається повна хімічна назва відомої речовини — ДДТ (від дихлордифенілтрихлоретан). Це інсектицид, який тривалий час масово використовували у сільському господарстві для боротьби зі шкідниками рослин та переносниками небезпечних інфекцій.
Чому його важко вимовити
Слово містить 30 літер і складається з 11 складів. Головна складність для артикуляції полягає у щільному скупченні приголосних звуків (зокрема "хл", "рдо", "лтр") та повторенні схожих за звучанням частин (дихлор- / трихлор-). Щоб відтворити його без запінання, потрібне чітке тренування мовного апарату та правильний розподіл дихання.
Хоча в повсякденному житті це слово не використовується, воно залишається яскравим прикладом специфічної наукової термінології, яка здатна заплутати навіть досвідчених дикторів.
