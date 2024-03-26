"Це дікуха" або велкам ту СРСР: що цього разу запропонувала Безугла, та як відреагували в Раді

Жоден депутат в парламенті не підтримав цю ініціативу

Народні депутати від правлячої фракції "Слуга народу" (СН) пропонують ввести кримінальну відповідальність для тих, привласнює державні функції без надання на те згоди. Авторки законопроєкту – народні депутатки СН Галина Третьякова та Мар’яна Безугла – змогли на одному аркуші пояснити запропоновану ініціативу.

Отже, до Кримінального кодексу в статтю про Державну зраду пропонується додати відповідальність для тих громадян України, хто привласнює державні функції, а саме:

представляє країну на міжнародних заходах,

зустрічається з уповноваженими особами чи агентами іноземних держав,

листується чи телефонує представникам міжнародних організацій.

Якщо ж людина робить це без офіційного дозволу, вона може отримати позбавлення волі на строк від 10 до 12 років та втрату права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Може бути конфісковане майно.

Під час воєнного стану пропонуються жорсткіші санкції — позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім строків перебування за ґратами автори законодавчої ініціативи не надають жодних пояснень чи тлумачень. До прикладу, який орган/посадовець буде надавати дозвіл на представництво України, яким чином має регулюватися міжнародна робота, а головне, хто взагалі може "привласнювати" ці державні функції. Третьякова на своїй сторінці нагадала, що згідно з Конституцією від імені України може виступати президент, глава уряду та міністр закордонних справ. Жодного слова про парламентарів.

"Це не тільки українське бажання, це бажання будь-якої країни виступати одним голосом на міжнародній арені. Водночас у нас не поодинокі випадки, коли різні політики, різні посадові особи, без повноважень на проведення міжнародних перемовин з іноземними урядами, можуть брати на себе представлення України навіть не в контексті преамбули Конституції, або нашої Конституції, де ми спрямували свій вибір на вступ до євроспільноти і до НАТО", — спробувала пояснити Третьякова.

"Телеграф" звертався за коментарями до авторів ідеї, але на момент виходу матеріалу відповіді не отримав.

Окрім цього вони зазначили, що за основу був взятий американський Закон Логана.

Про що він?

Закон Логана (або Акт Логана) бере свій початок у зовнішньополітичному конфлікті США із Францією у кінця XVIII ст. Тоді Джордж Логан, член опозиційної Республіканської партії, відвідав Францію, щоб зустрітися з французькими міністрами та спробувати зменшити напруженість між країнами. Ця поїздка викликала негативну реакцію у США. Після повернення Логана Конгрес прийняв те, що пізніше стало відомим як Закон Логана, намагаючись криміналізувати будь-яку майбутню "приватну дипломатію".

З моменту прийняття Закону Логана в 1799 році, за всі роки було лише два судових процеси, жодне з яких не призвело до засудження.

"Акт Логана часто використовується як прецедент в політичних баталіях та є успішним превентивним "дамокловим мечем" ось вже два століття американської історії", — натомість стверджує Безугла, яка ще в січні написала заяву про вихід із фракції та партії.

Прикладом такого привласнення державних функцій в Україні вона вважає, поїздку депутатів забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" до Росії в березні 2020 року.

"Відкликай оту х…ю"

Та попри це колеги в парламенті, у тому числі в СН, негативно відреагували на ініціативу представниць монобільшості.

Богдан Яременко, колишній голова Комітету з питань закордонних справ, написав в коментарях на сторінці Третьякової, що авторки насправді пропонують карати усіх, хто представляє Україну на міжнародних заходах, наприклад, як Олімпійські ігри.

"Галь, я тебе поважаю. Відкликай оту х…ю", — лаконічно передав депутат свої враження.

Джерела "Телеграфу" в СН розповіли, що в партійному чаті фракції теж були гарячі дискусії щодо законопроєкту: "В основному із запитаннями, як нам дивитись в очі Нобелівським лауретам [йдеться про Олександру Матвійчук, голову організації "Центр громадянських свобод", нагороджену Нобелівською премією миру 2022 року]".

Також там цікавились, для чого копіювати закон, який був прийнятий у США ще під час дії рабства.

Інший представник СН Віталій Безгін назвав законопроєкт "дікухою". Він вважає, що державі потрібна здорова консолідація всіх гілок влади та громадянського суспільства на міжнародній арені, щоб чинити гідний дипломатичний опір агресору. "One voice policy досягається не шляхом заборон!" — додав він.

Та попри бажаний оne voice policy, депутати опозиційних фракцій неодноразово скаржились про вибіркове надання керівництвом парламенту дозволів на міжнародні відрядження. Тому деякі тепер цей законопроєкт сприймають вже "невинним жартом".

"Це вже перевершує навіть СРСР, де перед зарубіжною поїздкою з людиною проводили співбесіду в КДБ, а в кожну туристичну групу додавали смотрящого", — порівнює депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Чи буде голосування?

Практично всі, хто відреагував на законопроєкт, запевнили, що голосування по ньому не буде. До речі, авторка ініціативи Безугла вважає так само.

Аби остаточно закрити це питання, депутатка Третьякова повідомила, що вона відкликає документ "на доопрацювання".