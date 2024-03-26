Довічне, якщо ти не влада: Безугла вляпалася в гучний скандал через новий законопроєкт, виправдовуючись, потрапила в ще один

Такі ініціативи багато хто з народу не оцінив

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка останнім часом все частіше потрапляє у скандали, знову опинилася в центрі неприємної історії. Вона вже спробувала виправдатися, але і з цим вийшло не все гладко.

Про це повідомляє "Телеграф". Новий скандал розпочався після того, як депутатка разом зі своєю колегою Галиною Третьяковою подали до Ради резонансний законопроєкт №11104. У ньому пропонувалося, щоб українців могли позбавляти волі за присвоєння державних функцій, наприклад, за представлення своєї держави на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень.

Докладніше : йдеться про представлення України в умовах війни на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі через листування, телефонні розмови, інші форми спілкування без надання повноважень та погоджень.

"Час з 24 лютого 2022 року для нашої країни є справжнім випробуванням на міцність та незалежність. Спротив російській агресії згортував всю країну та її мешканців. Наші друзі та міжнародні партнери з перших днів воєнного стану засуджують військові дії російської федерації та надають безпрецедентну підтримку народу України. Проте, не дивлячись на таку згуртованість та спільну протидію агресії російської федерації, мають місце випадки вчинення ганебними "громадянами України" дій направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій. Зазначені дії шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України. Водночас такий стан потребує встановлення відповідальності за дії таких ганебних "громадян України", — йдеться в картці законопроєкту.

Варто зазначити, що одразу після цього в мережі розпочався справжній скандал. Багато українців вважають, що цей законопроєкт нібито є спробою "узурпації влади" та закручуванням гайок опозиції.

Наприклад, політичний аналітик Павло Нусс, коментуючи документ, назвав його "антипорошенківським", а самих нардепок назвав "низькоякісними".

"Адже нікого, окрім Банкову та її слуг не дратує на тільки ефективна дипломатична діяльність ПП та представників партії ЄС. Звичайно, цей з.п. приречений на загибель в утробі законодавчої ініціативи, алея враховуючи наш досвід, можливо все. Тобто, попри повну антиконституційність та антидемократичність, цей з.п. можуть підтримати як Слуги, так і їх сателіти у ВР. Причина цієї істерії проста, і я, наприклад, писав про неї позавчора — прямі контакти п'ятого президента з керівниками НАТО, ЄС та США, на яких він лобіює програми євроатлантичної інтеграції України. А ці контакти є", — вважає він.

Відома українська правозахисниця Олександра Матвійчук пише таке:

"Спочатку віддячили волонтерам за "привласнення державних функцій" та затикання дірок, де уповноважені органи не давали ради, і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи. Потім ввели державний контроль за громадськими організаціями, які займаються реформами на національному та місцевому рівнях, і ухвалили закон про лобіювання, який в країнах ЄС побудований як механізм прозорості, а не контролю. А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені "без повноважень та погоджень" Так переможемо? Як же дістала ця імітація роботи та постійні палки в колеса, коли на кону, і то без перебільшення, наше виживання".

Громадський діяч Тарас Шамайда зазначає:

"Досі партія і фракція "Слуга народу" не лише не вигнали зі своїх цих діячок за офіційну законодавчу пропозицію перетворити Україну на неправову, терористичну людиноненависницьку державу, не запропонували скласти їм мандати і не ганьбити Україну, але навіть не зробили публічних заяв із засудженням цього законопроєкту. Усі, хто розповідає, що в Україні не може бути узурпації влади, диктатури й державного терору проти громадян, просто замисліться, чим є цей законопроєкт і відсутність реакції на нього з боку монобільшості й Банкової".

Багато простих українців, судячи з їхніх коментарів, також були обурені таким станом справ.

Втім, уже через деякий час сама Безугла спробувала виправдатися і навіть пожартує за свій законопроєкт.

"Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація) Завтра можу зареєструвати відміну Росії", — пише вона і далі додає пояснення, з яким, до речі, у цьому скандалі вибухнув ще й "підскандал".

У мережі помітили, що величезний шмат слів Безуглої, якими вона виправдовує свій документ, є плагіатом. Він був скопійований із сайту російської служби BBC.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Безугла йде з "Слуги народу" і вже вилила тонну критики на партію.