"Это дикуха" или велкам ту СССР: что на этот раз предложила Безуглая, и как отреагировали в Раде

Ни один депутат в парламенте не поддержал эту инициативу

Народные депутаты от правящей фракции "Слуга народа" (СН) предлагают ввести уголовную ответственность для тех, кто присваивает государственные функции без предоставления на то согласия. Авторы законопроекта – народные депутаты СН Галина Третьякова и Марьяна Безуглая – смогли на одном листе объяснить предложенную инициативу.

Следовательно, в Уголовный кодекс в статью о Государственной измене предлагается добавить ответственность для тех граждан Украины, кто присваивает государственные функции, а именно:

представляет страну на международных мероприятиях,

встречается с уполномоченными лицами или агентами иностранных государств,

переписывается или звонит по телефону представителям международных организаций.

Если же человек делает это без официального разрешения, он может получить лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с утратой права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Может быть конфисковано имущество.

Во время военного положения предлагаются более жесткие санкции — лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме сроков пребывания за решеткой авторы законодательной инициативы не дают никаких объяснений или толкований. К примеру, какой орган/должностное лицо будет предоставлять разрешение на представительство Украины, каким образом должна регулироваться международная работа, а главное, кто вообще может "присваивать" эти государственные функции. Третьякова на своей странице напомнила, что согласно Конституции от имени Украины может выступать президент, глава правительства и министр иностранных дел. Ни слова о парламентариях.

"Это не только украинское желание, это желание любой страны выступать одним голосом на международной арене. В то же время у нас не единичные случаи, когда разные политики, разные должностные лица, без полномочий на проведение международных переговоров с иностранными правительствами, могут брать на себя представление Украины даже не в контексте преамбулы Конституции или нашей Конституции, где мы направили свой выбор на вступление в евросообщество и в НАТО", — попыталась объясниться Третьякова.

"Телеграф" обращался за комментариями к авторам идеи, но к моменту выхода материала ответа не получил.

Кроме этого, они отметили, что за основу был взят американский Закон Логана.

О чем он?

Закон Логана (или Акт Логана) берет свое начало во внешнеполитическом конфликте США с Францией в конце XVIII в. Тогда Джордж Логан, член оппозиционной Республиканской партии, посетил Францию, чтобы встретиться с французскими министрами и попытаться снизить напряженность между странами. Эта поездка вызвала отрицательную реакцию в США. После возвращения Логана Конгресс принял то, что позже стало известно как Закон Логана, пытаясь криминализировать любую будущую "частную дипломатию".

С момента принятия Закона Логана в 1799 году, за все годы было только два судебных процесса, ни один из которых не привел к осуждению.

"Акт Логана часто используется как прецедент в политических баталиях и является успешным превентивным "дамокловым мечом" вот уже два столетия американской истории", — утверждает Безуглая, которая еще в январе написала заявление о выходе из фракции и партии.

Примером такого присвоения государственных функций в Украине она считает поездку депутатов запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Россию в марте 2020 года.

"Отзывай ту х…ю"

Но, несмотря на это, коллеги в парламенте, в том числе в СН, негативно отреагировали на инициативу представительниц монобольшинства.

Богдан Яременко, бывший глава Комитета по иностранным делам, написал в комментариях на странице Третьяковой, что авторы на самом деле предлагают наказывать всех, кто представляет Украину на международных мероприятиях, например, как Олимпийские игры.

"Галь, я тебя уважаю. Отзывай эту х…ю", — лаконично передал депутат свои впечатления.

Источники "Телеграфа" в СН рассказали, что в партийном чате фракции тоже были горячие дискуссии по законопроекту: "В основном с вопросами, как нам смотреть в глаза Нобелевским лауретам [речь об Александре Матвийчук, председателе организации "Центр гражданских свобод", награжденной Нобелевской премией мира 2022 года]".

Также там интересовались, зачем копировать закон, принятый в США еще во время действия рабства.

Другой представитель СН Виталий Безгин назвал законопроект "дикухой". Он считает, что государству нужна здоровая консолидация всех ветвей власти и гражданского общества на международной арене, чтобы оказывать достойное дипломатическое сопротивление агрессору. "One voice policy достигается не путем запретов!" – добавил он.

Но, несмотря на желаемый оne voice policy, депутаты оппозиционных фракций неоднократно жаловались на выборочное предоставление руководством парламента разрешений на международные командировки. Поэтому некоторые теперь этот законопроект воспринимают уже "невинной шуткой".

"Это уже превосходит даже СССР, где перед зарубежной поездкой с человеком проводили собеседование в КГБ, а в каждую туристическую группу добавляли смотрящего", — сравнивает депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Будет ли голосование?

Практически все отреагировавшие на законопроект заверили, что голосования по нему не будет. Кстати, автор инициативы Безуглая считает так же.

Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, депутат Третьякова сообщила, что она отзывает документ "на доработку".