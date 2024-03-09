Викиньте ці "поради" з голови: три найпопулярніші міфи про смартфони

Колись корисні лайфхаки, а зараз вже втратили актуальність

Сучасні телефони еволюціонували настільки, що колись актуальні поради стали зараз міфами. Проте користувачі гаджетів все одно продовжуються у них вірити.

Портал iTech.ua назвав три найпопулярніші міфи, про які вже варто забути. Деякі з них можуть навіть зашкодити сучасному телефону.

На першому місці міф про те, що телефон потрібно розряджати до нуля і заряджати до повного заряду. Цей міф з'явився в епоху кнопкових телефонів, що працювали від нікель-метал-гідридних акумуляторів. Ці джерела живлення мали так званий ефект пам'яті. Якщо ви вмикаєте мобільний телефон, у якого залишилося 10% заряду, він запам'ятовує "порожні" 90% як повністю заряджені. Наступного разу, коли ви зарядите телефон, його можна буде зарядити лише на 90%.

Зараз смартфони мають літієві акумулятори, які не мають цієї проблеми. Краще підключати смартфон до мережі, коли рівень заряду впаде до 20-30%. Таким чином, навантаження на батарею зменшується і вона служить довше.

Другий міф, яким вдало користуються маркетологи, — захисне скло врятує телефон під час падіння. Це можливо лише, якщо телефон впаде "обличчям" вниз. Насправді ж у більшості випадків, коли смартфон падає на ребро, скло розбивається разом з дисплеєм. Тут вже врятує або міцний чохол, або бампер.

Призначення захисного скла — захистити від тертя та подряпин. Але це не обовʼязково, адже нові моделі смартфонів має надміцне скло, наприклад Gorilla Glass від Samsung.

Третій міф — те, що телефоном не можна користуватись під час заряджання. Заборона ж насправді, не стосується всіх додатків. Адже максимум, що ви отримаєте це сповільнену роботу та повільніше заряджання гаджета. Проте дійсно краще уникнути використання енергомістких програм та ігор, які перегрівають акумулятор і скорочують термін його служби. Прості програми не впливають на заряд акумулятора.

Хоча сучасні смартфони знайшли вихід і з цього, адже, до прикладу, якщо ви хочете грати в ігри, поки смартфон заряджається, флагманські моделі Samsung оснащені технологією Pause USB Power Delivery. Вона оминає акумулятор і подає живлення на пристрій. Смартфон отримує достатньо енергії для роботи, але не для заряджання акумулятора. Таким чином, батарея не перегрівається, і в гру можна грати без зупинки.

Раніше "Телеграф" писав, що смартфон можна використовувати як пульт для телевізора. Для цього потрібно зробити кілька маніпуляцій.