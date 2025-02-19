Мініатюрний кролик за 4 тисячі: в Україні продають найменшу в світі породу (фото)

Нідерландські карликові кролики дуже розумні, енергійні та грайливі

Не тільки породні морські свинки, а й інші гризуни можуть коштувати тисячі гривень. Так, розплідник із центрами в Румунії та Україні пропонує нідерландських карликів — порода кролів, яка вважається найменшою в світі.

Відповідні оголошення розташовані на одному із маркетплесів — за кролів просять по 4 тисячі гривень. Заявляється, що кроленята — нащадки чемпіонів та мають "чудову генетику" від європейських кролів. Кольори різні, є навіть рідкісні, наприклад — персиковий.

На фото - тато кроленят, висловухий підвид

Нідерландський карлик персикового кольору

Що це за порода кролів — нідерландський карлик

Нідерландський карликовий кролик (Netherland Dwarf) — одна з найменших порід домашніх кроликів. Були виведені в Нідерландах на початку 20 століття. Нідерландські карлики зазвичай важать від 0,50 до 1,13 кг.

Одна з особливостей — зовнішня "мультяшність". Нідерландські карлики мають непропорційно великі голови й очі порівняно з розміром тіла. Навіть довжина вух у цих мінікроликів регламентована — не більше ніж 64 мм.

Нідерландські карликові кролики досить легко піддаються дресуванню та мають схожі поведінкові характеристики з котами та собакам. Їх можна привчати до туалету, а також навчати базовим командам і трюкам. Вони не дуже люблять, коли їх надміру стискають.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує купити собі цуценя породи, як пес Патрон. Джер-рассел-тер'єр — собака, яку можна навчити різним задачам, однак вона потребує дбайливого господаря.