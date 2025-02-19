Працювала в поліції та обіймала посаду в міськраді: як виглядає донька зрадника Ківи і що про неї відомо

Дочка з’явилася в Іллі Ківи, коли йому було лише 16 років

Ілля Ківа — колишній народний депутат України з проросійськими поглядами, звинувачений у держзраді та ліквідований українськими спецслужбами. Його кремували та поховали в Москві. У 16 років Ківа вперше став батьком — світ з’явилася його дочка Катерина. Пізніше у зрадника народилося ще двоє дітей від різних жінок.

"Телеграф" розповість, що відомо про старшу дочку Іллі Ківи Катерину, і як вона виглядає.

Катерина Ківа — що про неї відомо

Батько Катерини — зрадник батьківщини, а ось про її матір немає інформації. Відомо, що на момент народження доньки ексдепутат був неповнолітнім. А самій Каті зараз близько 30 років, вона народилася у Полтаві, звідки родом її батько. Відомо, що дівчина навчалася у Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого та Національній академії внутрішніх справ у Києві.

З 2017 року Ківа працювала в органах поліції. Спочатку вона була інспектором відділу Департаменту протидії наркозлочинності. А остання її посада у правоохоронних органах – старша інспекторка відділу організації відбору та проведення атестації.

Катерина звільнилася з посади у департаменті кадрового забезпечення поліції у вересні 2020 року. А вже у 2021 році, коли їй було 27 років, виграла конкурс на посаду директора юрдепартаменту у Полтавській міській раді. Після початку повномасштабної війни в Україні та втечі зрадника Іллі Ківи до Росії полтавські активісти вимагали, щоб Катерину звільнили з цієї посади.

У березні 2022 року міський голова Полтави Олександр Мамай спочатку заявив, що немає причин для звільнення Ківи з посади у юрдепартаменті. Однак через кілька днів сказав, що отримав заяву від дівчини звільниться за власним бажанням та підписав її. Крім того, з посади керівника Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування пішов і Денис Верещака, який був у романтичних стосунках із Ківою.

Ілля Ківа та всі його троє дітей

З декларацій Катерини Ківи за 2020 рік відомо, що дівчина має квартиру в Києві на 49 квадратів, ще вона володіє автомобілем Mazda 3 2018 року випуску, яка коштувала 631 тисячу гривень.

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