"Важко знайти фінансистів": кого ще не вистачає в ЗСУ, розповіли в центрі рекрутингу

Не завжди і не у кожного фахівця є можливість та мотивація служити

Щодня багато українців намагаються уникнути мобілізації, але є й ті, хто приходять до рекрутингових центрів і укладають контракт онлайн. Проте є кілька спеціальностей, де реально важко знайти кваліфікованих людей.

Про це розповів начальник 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Руслан Фурдило у матеріалі "Телеграфа": "Багато жінок хочуть потрапити на бойові посади": інтерв'ю з керівником Центру рекрутингу Сухопутних військ.

Йдеться про такі спеціальності, як юристи, фінансисти та кваліфіковані психологи. З останніми особливо тяжко, адже переважно на посади військових психологів призначають людей з офіцерським званням. А якщо людина раніше не служила в армії, але має відповідний досвід психолога, її важко призначити на посаду офіцерську.

Ще одна проблема полягає в тому, що люди без досвіду часто хочуть стати в армії юристами чи фінансистами. Водночас військові кажуть, що таких фахівців їм не потрібні.

"Вони кажуть: "Я піду, мене навчать". Але такого не буде. Фінансисту в армії потрібно вміти робити все, як і фінансисту в цивільному житті: аудит, кредитування, робота з документами. Всі військові частини мають звітність, і це все потрібно контролювати. Якщо немає досвіду, то зазвичай пропонуємо іншу посаду", — каже Фурдило.

Водночас фінансисти та юристи, хто має великий досвід, не завжди мають мотивацію йти працювати в армії.

Раніше Телеграф писав, що буде, якщо не стати на військовий облік в Україні.