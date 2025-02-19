Знову до -10 градусів. Коли у Києві буде найхолодніше цими днями

Упродовж середи-п'ятниці у столиці не прогнозується суттєвих змін в погодних умовах

Морозна та хмарна погода продовжує триматись у Києві. Упродовж 19-21 лютого суттєвих змін не очікується, але місцями буде сніжити.

Температура вдень коливатиметься в межах 0…-4 градусів, а вночі — -7…10 градусів. Такий прогноз дали у Meteofor.

Погода у середу, 19 лютого, очікується мінливо хмарною. Ввечері має пройти невеликий сніг. Повітря вдень охолоне до 0, а вночі було -8 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вранці та вдень — помірні 6-7 м/с.

Четвер, 20 лютого, принесе у місто лише сильну хмарність. Опадів не передбачається. Денна температура впаде до -4 градусів, а нічна — до -7 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються вранці та вдень — помірні 6-7 м/с.

В останній день робочого тижня, 21 лютого, сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Показники на термометрах у денний час знизяться до -4 градусів, а в нічний — до -10 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні почнуть спадати морози. Синоптики прогнозують, що потепління прийде в кінці цього місяця.