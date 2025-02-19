Чи можна швидко накопичити на айфон, якщо щодня відкладати по долару

Іноді відкладення можуть розтягнутись на 4 роки

Аби мати ноутбук через рік, щодня можна відкладати по маленькій сумі, яка дорівнює пачці сигарет. Але скільки потрібно збирати днів, наприклад на айфон, якщо сума відкладень зменшиться до одного долара.

Наразі айфони можуть коштувати понад 60 тисяч гривень, згідно зі пропозиціями в "АЛЛО". Ми візьмемо три перших із найбільш популярних — iPhone 16 Pro Max, 16 Pro та 15.

Якщо зупинитись на айфоні, що коштує 63 999 гривень, то українцю щодня по 1 долару (станом на 19 лютого 2025 це 41,75 гривні) необхідно відкладати протягом 1533 днів, що дорівнює 4 рокам та 2 місяцям.

Щодо другого варіанту, то там необхідно збирати упродовж 1389 днів. Тобто 3 роки та 8 місяців.

У разі, якщо вибір став на третьому товарі, то накопичувати прийдеться 898 днів — 2 роки та 4 місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки можна назбирати, якщо щодня відкладати по 5 доларів, що дорівнює близько 200 гривням. За певний період часу українець може отримати непогану фінансову подушку. Суми були вирахувані за місяць, рік, 10 та 50 років.