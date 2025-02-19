До Києва приїхав спецпредставник США Кіт Келлог: чого очікувати (відео)

В Україні Кіт Келлог має зустрітися з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни

У середу, 19 лютого, до Києва прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог. Він каже, що приїхав слухати, аби потім зробити правильні висновки.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Зустрічала його пані посол США в Україні Бріджик Брінк.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", — сказав чиновник.

Що відомо про візит Кіта Келлога в Україну

Американський генерал повідомив, що приїде до Києва потягом із Варшави вранці 19 лютого, і перебуватиме в Україні протягом трьох днів. В рамках візиту запланована його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь – так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так. Я буду там три дні, і я не вперше буду в Україні", – розповів спецпредставник Трампа напередодні.

Келлог відвідає Україну в рамках свого "європейського турне", яке включало поїздку на Мюнхенську конференцію з безпеки, переговори з країнами НАТО та ЄС.

Його візит анонсувався ще на початок січня 2025, до вступу Дональд Трампа на посаду президента Штатів, але через юридичні чинники був відтермінований.

Зазначимо, Кіт Келлог вже приїздив до України у 2023 році, але як приватна особа. Під час першого візиту він відвідав Харків та інші міста, що постраждали від війни.

Мета поїздки

Метою поїздки Келлога в Європу та його візиту в Україну в Державному департаменті США назвали просування мети президента Трампа щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".

"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента США", – зазначено в публікації на сайті відомства.

В Україні Кіт Келлог має зустрітися з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни, пояснили в Держдепі.

Спецпредставник Трампа зазначив, що під час візиту до Києва буде спиратися на переговори віцепрезидента США Джей Ді Венса із президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися на полях Мюнхенської безпекової конференції. Келлог назвав ці переговори "конструктивними".

Команди України та Сполучених Штатів у Мюнхені домовилися продовжити роботу над документом щодо економічного партнерства між країнами, та обговорили підготовку кроків для завершення війни.

Кіт Келлог розповів, що за підсумками його візиту буде порівняння позицій сторін щодо досягнення миру в Україні. Окрему інформацію надасть інший представник глави Білого дому Стівен Віткофф, який був присутній 18 лютого на переговорах США із РФ у Саудівській Аравії.

За словами Келлога, результати їх поїздок із Віткоффом будуть обговорюватися з президентом США Дональдом Трампом, і потім буде створена рамка, з якою треба буде працювати далі.

Що Келлог робитие в Україні

При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Келлог приїде до Києва 20 лютого. Він проведе зустрічі з військовими, дипломатами та представниками Міноборони України.

За словами глави української держави, він також хоче поїхати на фронт разом із Келлогом. Це необхідно, щоб спецпредставник президента США краще вивчив усі питання.

Також очікується, що Келлог проведе зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і командирами бригад.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп розповів про переговори з росіянами. Він згадав про Зеленського та порівняв Україну із Сектором Гази.